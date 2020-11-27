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لليوم ال15 على التوالي الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع تخندقات القوات المغربية

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 19:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات
لليوم ال15 على التوالي الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع تخندقات القوات المغربية

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجماتها المركزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار العسكري، محولة مساحات شاسعة منه إلى أنقاض ودمار بفعل القصف المتواصل، حسب ما جاء في البلاغ العسكري رقم 15 الصادر مساء يوم الجمعة عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وحسب البيان العسكري، الذي نقلت نسخة منه وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، فقد نفذت مفارز متقدمة لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي يوم أمس وصباح اليوم، هجمات ضارية مستهدفة معاقل ونقاط تمركز الغزاة المختبئين خلف أحزمة الجدار العسكري، حيث إستهدفت عددا من المواقع بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية كما قصفت بشكل مكثف تمركزات القوات المغربية بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

وأبرز البيان ان القوات الصحراوية استهدفت اليوم الجمعة ، قواعد جنود الاحتلال في منطقة الشيظمية بقطاع المحبس وتخندقات الجنود المغاربة في منطقة بنكارات بقطاع السمارة اضافة الى قصف قواعد بقطاع الفرسية ومنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

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وافاد ذات البيان, أن هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, "تواصل هجماتها مكبدة القوات المغربية خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار العسكري".

وشرع جيش التحرير الشعبي الصحراوي في شن هجماته المكثفة على مواقع و تخندقات الجيش المغربي بعد إقدام قوات الاحتلال المغربية على خرق اتفاق وقف إطلاق النار اثر الهجوم العسكري على المدنيين الصحراويين العزل, الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية في اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية.

آخر تعديل على الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 19:46
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لليوم ال15 على التوالي الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع تخندقات القوات المغربية
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 19:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

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