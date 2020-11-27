العدوان المغربي في الكركرات : حزب مكسيكي يعرب عن تضامنه مع الشعب الصحراوي

ميكسيكو - أعرب اتحاد شباب الحزب الشيوعي المكسيكي عن تضامنه مع الشعب الصحراوي الذي يواجه هجوما عسكريا من قبل قوات الاحتلال المغربي في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ العام 1991.

كما جدد الاتحاد في بيان له, عن دعمه لنضال الشعب الصحراوي من أحل حقوقه الأساسية وتأييده للخطوة التي قامت بها فعاليات المجتمع المدني الصحراوي لغلق الثغرة غير الشرعية في الكركرات والتنديد بمختلف الانتهاكات المستمرة لخطة التسوية ولاتفاق وقف إطلاق النار.

من جانب أخر شدد البيان أيضا على ضرورة إنهاء احتلال المملكة المغربية للصحراء الغربية الذي ينتهك مختلف قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي, وكذا الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير, مشيرا إلى أن صمت المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي, إزاء الأعمال العدوانية المغربية دليل على تواطؤهم وعدم إلتزامهم في إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الصحراوية.

وإلى ذلك, أعاد إتحاد شباب الحزب الشيوعي المكسيكي, التأكيد على موقفه الثابت تجاه الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير وإستكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل أراضيها الوطنية.