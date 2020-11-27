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تظاهرات حاشدة في غاليسيا الإسبانية تنديدا بالعدوان المغربي و تضامنا مع كفاح الشعب الصحراوي‎

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 12:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات

غاليسيا (إسبانيا) - شهدت مدن مقاطعة غاليسيا الإسبانية، أمس الخميس، مظاهرات تضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي، دعت لها "الجمعية الغاليسية للتضامن مع الشعب الصحراوي" بمعية مكتب جبهة البوليساريو بالمقاطعة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). ‎

ونظمت الفعاليات التضامنية، التظاهرات بالتزامن في المدن السبع المكونة لمقاطعة غاليسيا شمال اسبانيا مساء أمس  الخميس. ‎

وشهدت المظاهرة التضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي حضور مختلف فعاليات المجتمع المدني الغاليسي وممثلين عن الاحزاب السياسية بالمقاطعة. ‎

وندد المشاركون في التظاهرات ب"العدوان المغربي على الشعب الصحراوي" وشددوا على "التضامن مع الشعب الصحراوي في كفاحه العادل ‎الذي يخوضه ضد الإحتلال المغربي".

وعبر المشاركون في التظاهرات عن دعوتهم المجتمع الدولي للسعي من أجل تطبيق القانون الدولي وفرض تقرير مصير الشعب الصحراوي و إدانة هجوم قوات الإحتلال المغربية على مجموعة من المدنيين الصحراويين بمنطقة الكركرات. ‎

وتجمهر المئات من مكونات مدنية مختلفة، شملت نواب في البرلمان الغاليسي وممثلي جمعيات ونقابات و نشطاء من الجالية الصحراوية بمختلف المدن، حاملين الأعلام الصحراوية، ومرددين هتافات وشعارات تضامنية مع نضال الشعب الصحراوي الذي قرر العودة للكفاح المسلح في آخر مستعمرة في إفريقيا.‎

ودعا المشاركون اسبانيا الى "تحمل مسؤولياتها التاريخية، والضغط على المغرب للانصياع للشرعية الدولية". ‎

كما جددوا بالمناسبة تضامنهم مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، مطالبين في ذات الوقت المجتمع الدولي ب"التدخل لإيجاد حل عاجل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير و الاستقلال".‎

للتذكير فإن قوات الإحتلال المغربية كانت قد نفذت خرقا متعمدا لوقف إطلاق النار بعد الهجوم الغادر على المدنيين الصحراويين بثغرة الكركرات غير الشرعية، فجر الجمعة 13 نوفمبر الماضي، بأقصى جنوب الجمهورية الصحراوية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تظاهرات حاشدة في غاليسيا الإسبانية تنديدا بالعدوان المغربي و تضامنا مع كفاح الشعب الصحراوي‎
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 12:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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