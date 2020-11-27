الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع الجيش المغربي 

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 14، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات عنيفة إستهدفت قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بالكركرات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي "نفذت هجمات عنيفة استهدفت قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف جدران الذل والعار، والتي تحولت بفعل القذائف إلى جحيم ملتهب فوق رؤوس جنود الاحتلال".

ووفقا لذات البيان، فقد شهد يوم أول أمس الأربعاء، "تنفيذ هجمات عنيفة استهدفت مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد وقطاع البكاري، وكلب أظليم بقطاع تشلة، ومنطقة فدرة التمات بقطاع آمكالا، ومنطقة روس ديرت بقطاع حوزة".

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وأضاف، أنه خلال نهار أمس الخميس، "استهدفت كتائب جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقصف عنيف قواعد جنود جيش الاحتلال في منطقة فدرة العش بقطاع حوزة وفي منطقة أمكلي أزكلمة بقطاع آمكالا ومنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة، كما استهدف قصف عنيف مواقع قوات الاحتلال في قطاع المحبس".

وأكد ذات البيان أن "قوات الاحتلال المغربي كبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية".