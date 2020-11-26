Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بوركينا فاسو: فوز الرئيس روش كابوري بولاية جديدة

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 18:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 31 مرات
بوركينا فاسو: فوز الرئيس روش كابوري بولاية جديدة

واغادوغو -فاز رئيس بوركينافاسو, روش مارك كريستيان كابوريه  بولاية ثانية بعد حصوله على 57 في المائة من الأصوات من الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية, وفق النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وحل في المركز الثاني, إيدي كومبويغو, مرشح حزب الرئيس السابق , بليز كومباووريه,  فيما حل زعيم المعارضة, زيفيرين ديابريه, في المركز الثالث.

وجرت الانتخابات في أجواء أمنية متوترة بسبب التهديدات الامنية وشهدت  نسبة إقبال ضعيف في مناطق الشمال حيث لم يتم فتح أغلبية مكاتب التصويت أبوابها بسبب التهديدات أمنية.

اقرأ أيضا :   الجمهورية الصحراوية تشارك في المؤتمر الإفريقي لحوكمة الانترنت طبعة 2020

وتشهد بوركينا فاسو البلد الزراعي الغني بالمناجم في منطقة الساحل منذ خمس سنوات هجمات تشنها جماعات مسلحة بعضها مرتبط بتنظيمي "القاعدة" و "داعش" الارهابيين ترافقها في بعض الأحيان أعمال عنف بين مجموعات سكانية إلى مقتل 1200 شخص على الأقل معظمهم من المدنيين.

كلـمات مفتـاحيــة :
بوركينا فاسو: فوز الرئيس روش كابوري بولاية جديدة
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 18:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 31 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.28

الفيلم الوثائقي "هدف الحراك" يفوز بجائزة في الهند

20.11.28

الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يدين انتهاكات المغرب لحقوق الانسان في الصحراء الغربية

20.11.28

القرض الشعبي الجزائري يدشن فضاء مخصصا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة

20.11.28

بن زيان يعلن عن إنطلاق حملة للتشجير بفضاءات المؤسسات الجامعية والبحثية

20.11.28

تجارة: العجائن الغذائية المدعمة غير معنية بارتفاع الاسعار

20.11.28

الممثل الكوميدي محمود بوحموم في ذمة الله

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.26

لقاح فيروس كورونا : الجزائر في مسعى جد حذر

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا