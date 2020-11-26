بوركينا فاسو: فوز الرئيس روش كابوري بولاية جديدة

وحل في المركز الثاني, إيدي كومبويغو, مرشح حزب الرئيس السابق , بليز كومباووريه, فيما حل زعيم المعارضة, زيفيرين ديابريه, في المركز الثالث.
وجرت الانتخابات في أجواء أمنية متوترة بسبب التهديدات الامنية وشهدت نسبة إقبال ضعيف في مناطق الشمال حيث لم يتم فتح أغلبية مكاتب التصويت أبوابها بسبب التهديدات أمنية.
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وتشهد بوركينا فاسو البلد الزراعي الغني بالمناجم في منطقة الساحل منذ خمس سنوات هجمات تشنها جماعات مسلحة بعضها مرتبط بتنظيمي "القاعدة" و "داعش" الارهابيين ترافقها في بعض الأحيان أعمال عنف بين مجموعات سكانية إلى مقتل 1200 شخص على الأقل معظمهم من المدنيين.