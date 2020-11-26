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منظمة إيطالية تبرز تخلف الأمم المتحدة عن دورها في تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 15:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات

روما- أبرزت منظمة إيطالية تخلف منظمة الأمم المتحدة عن دورها حيال تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية, مؤكدة أن دور المنظمة الأممية ضروري بالنسبة لحالة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين.

واعربت المنظمة الإيطالية لتقدم الشعوب, "تشيسب", التي تابعت عن كثب قضية ومعاناة الشعب الصحراوي في اللجوء منذ أكثر من 35 سنة, عن قلقها الشديد إزاء انهيار وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية.

وأكدت في بيان لها, أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), "الان خرق الشروط التي يقوم عليها اتفاق وقف إطلاق النار يبرز سلسلة من القضايا الحاسمة التي كانت سببا لتوقف المفاوضات بشكل تام".

وأشارت المنظمة في هذا الصدد الى انه من المحتمل أن يكون لاستئناف النزاع المسلح تأثير "غير مقبول" على اللاجئين الصحراويين, داعية الامم المتحدة الى تعيين مبعوث خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.

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وشددت على انه من الضروري أيضًا توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير عنها, كما هو الحال مع بعثات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة.

وفي الاخير, أعربت المنظمة عن أملها في عودة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات السياسية التي "يجب أن تتماشى مع مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي, وخطة الأمم المتحدة للسلام التي وقعتها المملكة المغربية وجبهة البوليساريو عام 1989".

كلـمات مفتـاحيــة :
منظمة إيطالية تبرز تخلف الأمم المتحدة عن دورها في تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 15:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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