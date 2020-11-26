Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الكركرات: الدور السلبي لفرنسا في القضية الصحراوية يعقد مهمة الامم المتحدة

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 13:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرات

باريس - أكد ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، محمد سيداتي ان الدور "السلبي" الذي تلعبه فرنسا في النزاع القائم بالصحراء الغربية يعقد عملية تجسيد مخطط التسوية الاممي، داعيا الحكومة الفرنسية الى التحلي "بالحياد"، حسبما افاد به بيان لمجموعة دراسة حول الصحراء الغربية.

كما اوضح السيد محمد سيداتي، خلال تدخله في اجتماع حول التطورات الاخيرة عقب الاعتداء المغربي على الكركرات نظمته المجموعة يوم أمس الاربعاء، انه "لولا الدور السلبي لفرنسا في نزاع الصحراء الغربية، لكانت المسالة قد سويت بشكل عادل و سلمي".

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي ان "انحياز الحكومة الفرنسية للطروحات المغربية بخصوص مسألة الصحراء الغربية لم يقم الا بتعقيد مهمة الامم المتحدة"، داعيا الحكومة الفرنسية لاغتنام الظرف الحالي من اجل "تبني دور اخر اكثر حيادا و ايجابية في الصحراء الغربية، دور يناسب فرنسا كونها عضو دائم في مجلس الامن الدولي".

كما أشار الى ان "فرنسا لديها الامكانيات لإقناع المغرب حتى يجد طريق الشرعية الدولية و احترام الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير"، مذكرا بان النزاع في الصحراء الغربية يظل مسألة تصفية استعمار و بالتالي قابلة لتطبيق اللائحة 1514 للأمم المتحدة.

بهذه المناسبة اكد الدبلوماسي الصحراوي ان مدنيين صحراويين كانوا يتظاهرون سلميا امام الثغرة غير الشرعية بالكركرات عندما قامت القوات العسكرية المغربية بالاعتداء عليها وقامت بفتح ثلاث ثغرات جديدة من اجل توسيع الجدار اكثر الى غاية حدود الصحراء الغربية مع موريتانيا في انتهاك لوقف اطلاق النار الموقع بين الجانبين في سنة 1991 تحت اشراف الامم المتحدة.

واضاف انه من خلال هذا العمل "يكون المغرب قد وجه ضربة قوية للجهود التي بذلتها الامم المتحدة حتى الان في الصحراء الغربية".

وحذر في هذا الصدد، انه على اثر هذا الاعتداء الذي تم في 13 نوفمبر الجاري و خرق وقف اطلاق النار من قبل المغرب، فان قوات جيش التحرير الصحراوي قد ردت في حالة دفاع عن النفس و ان "الصحراء الغربية باسرها اصبحت ساحة حرب".

كما اشار السيد سيداتي من جانب اخر ان "صمت الهيئات الدولية امام تصرفات المغرب قد سمحت لهذا الاخير بمواصلة تحريف قرارات الامم المتحدة بدون اي عقاب وتقويض المسار الاممي و افراغه من محتواه".

من جانبه تأسف رئيس المجموعة، النائب جون بول لكوكوك في مداخلته، لكون الحكومة الفرنسية "لا تتبني مسافة متساوية تجاه طرفي النزاع الا و هما المغرب و جبهة البوليساريو".

كما ذكر باستمرار الوضع الراهن بالنسبة للهيئات الدولية امام المحاولات المتكررة للمغرب من اجل تعزيز الهيمنة الاستعمارية في الصحراء الغربية التي يحتلها بشكل غير شرعي منذ 1975. و اضاف "اننا نتفهم غضب و احباط الشعب الصحراوي المقهور والمتعرض للتمييز و المضطهد من قبل المحتل المغربي".

أما رئيسة ارضية الصحراء الغربية، السيدة إلين بايي فقد اكدت في كلمتها على خطورة وضعية حقوق الانسان السائدة اليوم في الاراضي التي يحتلها المغرب و كذا على الاعمال التي تقوم بها مختلف الجمعيات المتضامنة  مع القضية الصحراوية في فرنسا.

كلـمات مفتـاحيــة :
الكركرات: الدور السلبي لفرنسا في القضية الصحراوية يعقد مهمة الامم المتحدة
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 13:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.26

وزير المالية : القضاء على مشكل السيولة المالية بحلول ديسمبر

20.11.26

النساء الصحراويات يناشدن أحرار العالم رفع الظلم وانهاء الاحتلال عن وطنهن

20.11.26

النساء الصحراويات يناشدن أحرار العالم رفع الظلم وانهاء الاحتلال عن وطنهن

20.11.26

جراد يستقبل سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالجزائر

20.11.26

سكنات عدل : فتح 15 موقعا عبر 4 ولايات أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم في 30 نوفمبر

20.11.26

تساقط أمطار أحيانا رعدية على عدة ولايات من غرب البلاد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.23

جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية