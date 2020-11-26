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مواطنون صحراويون يفشلون محاولة شرطة الاحتلال اختطاف إعلامي صحراوي بالعيون المحتلة

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 11:53     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

العيون المحتلة - تمكن مواطنون صحراويون بالعيون المحتلة من تحرير اعلامي من قبضة قوات الاحتلال المغربي واخراجه من على متن السيارة التي اعدت لاختطافه، وفق ما ذكرت مؤسسة نشطاء للإعلام وحقوق الإنسان.  

   وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن قوات الإحتلال المغربي، أقدمت ليلة أول أمس على محاولة اختطاف أحد أعضائها ،الاعلامي إبراهيم أمريكلي ،بالعيون المحتلة.

وأوضحت ان محاولة الإختطاف حدثت بشارع الطنطان بالقرب من منزل أسرته بحي "لحشيشة"، الا أنها باءت بالفشل بعد تدخل مجموعة من المواطنين الصحراويين، قاموا بإخراجه من داخل سيارة الشرطة الإحتلال.

وأشارت ذات المصدر الى أن الاعلامي إبراهيم أمريكلي، "متابع في ملف مطبوخ ومفبرك يتعلق بإهانة موظف أثناء تأدية مهامه منذ مايو الفارط، وقد ظل عرضة للاستهداف والاعتداء من طرف الجلادين التابعين للشرطة السياسية المغربية".

يشار إلى أن قوات الإحتلال المغربية، شددت حصارها العسكري والإعلامي على المدن المحتلة منذ هجومها العسكري في ال13 نوفمبر الجاري ضد المدنيين الصحراويين العزل، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية.

وشنت حملة استهداف للنشطاء الحقوقيين والإعلاميين، ومداهمات لمنازلهم كان أخرها الهجوم على منازل عضوي نفس المؤسسة الإعلامية، محمد هدي و الشريف بخيل من قبل فرق خاصة.

وطالبت الجهات الرسمية والحقوقية الصحراوية، كالهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، الهيئات والجمعيات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لحماية المواطنين الصحراويين، خاصة بعد أن باتت المنطقة منطقة حرب بين قوات الاحتلال وقوات الجيش الشعبي الصحراوي.

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مواطنون صحراويون يفشلون محاولة شرطة الاحتلال اختطاف إعلامي صحراوي بالعيون المحتلة
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 11:53     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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