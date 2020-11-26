Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجمهورية الصحراوية تشارك في المؤتمر الإفريقي لحوكمة الانترنت طبعة 2020

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 10:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

الشهيد الحافظ  - نظمت المفوضية الافريقية أمس الاربعاء، مؤتمرا افتراضيا حول سياسات الاتحاد الافريقي المتعلقة بحوكمة الانترنت بمشاركة خبرا ء يمثلون الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي من بينهم الجمهورية الصحراوية و منظمات و هيئات دولية مهتمة و مختصون.

وضم الاجتماع الافتراضي لمنتدى حوكمت الأنترنت الافريقي نسخة 2020 ، العديد من الدول الإفريقية و المنظمات الإقليمية و الدولية كمنظمة الانترنت و متندى حوكمت الانترنت الدولي وشركة ايكان، بالإضافة الى مسؤولين من مبادرة "بريدا" و مسؤولين من الاتحاد الافريقي.

و انعقد المنتدى المفتوح لحوكمة الأنترنت الإفريقي، في إطار منتدى حوكمة الإنترنت الإفريقي 2020، الذي يهدف إلى مناقشة الشمول الرقمي وخاصة فيما يتعلق ببناء القدرات والشبكات المجتمعية والتحول الرقمي والأمن السيبراني والتعاون الرقمي.

كما ناقش أنشطة بناء القدرات في مجال حوكمة الإنترنت والتابعة للمشروع المشترك بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وعنوانه "مبادرة السياسات والتنظيم لأفريقيا الرقمية" والتي تركز على التحول الرقمي الشامل للقارة الإفريقية .

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن السيد لحبيب العبد، عضو القسم التقني التابع لها ،مثل الجمهورية الصحراوية في هذا الاجتماع .

كلـمات مفتـاحيــة :
الجمهورية الصحراوية تشارك في المؤتمر الإفريقي لحوكمة الانترنت طبعة 2020
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 10:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.26

مواطنون صحراويون يفشلون محاولة شرطة الاحتلال اختطاف إعلامي صحراوي بالعيون المحتلة

20.11.26

الرئيس غالي: الصحراويون مصممون على إقامة حقبة جديدة من المقاومة المقدسة

20.11.26

مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021

20.11.26

ميلة: إخماد حريق نشب في مصنع نسيج بشلغوم العيد

20.11.26

المغرب وبدعم من فرنسا نسف كل الجهود الأممية لتسوية القضية الصحراوية

20.11.26

الجمهورية الصحراوية تشارك في المؤتمر الإفريقي لحوكمة الانترنت طبعة 2020

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.24

تصدير 41 ألف طنا من الكلنكر نحو جزيرة هايتي وجمهورية الدومينيكان انطلاقا من ميناء عنابة

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية