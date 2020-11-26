الجمهورية الصحراوية تشارك في المؤتمر الإفريقي لحوكمة الانترنت طبعة 2020

الشهيد الحافظ - نظمت المفوضية الافريقية أمس الاربعاء، مؤتمرا افتراضيا حول سياسات الاتحاد الافريقي المتعلقة بحوكمة الانترنت بمشاركة خبرا ء يمثلون الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي من بينهم الجمهورية الصحراوية و منظمات و هيئات دولية مهتمة و مختصون.

وضم الاجتماع الافتراضي لمنتدى حوكمت الأنترنت الافريقي نسخة 2020 ، العديد من الدول الإفريقية و المنظمات الإقليمية و الدولية كمنظمة الانترنت و متندى حوكمت الانترنت الدولي وشركة ايكان، بالإضافة الى مسؤولين من مبادرة "بريدا" و مسؤولين من الاتحاد الافريقي.

و انعقد المنتدى المفتوح لحوكمة الأنترنت الإفريقي، في إطار منتدى حوكمة الإنترنت الإفريقي 2020، الذي يهدف إلى مناقشة الشمول الرقمي وخاصة فيما يتعلق ببناء القدرات والشبكات المجتمعية والتحول الرقمي والأمن السيبراني والتعاون الرقمي.

كما ناقش أنشطة بناء القدرات في مجال حوكمة الإنترنت والتابعة للمشروع المشترك بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وعنوانه "مبادرة السياسات والتنظيم لأفريقيا الرقمية" والتي تركز على التحول الرقمي الشامل للقارة الإفريقية .

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن السيد لحبيب العبد، عضو القسم التقني التابع لها ،مثل الجمهورية الصحراوية في هذا الاجتماع .