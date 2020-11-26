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الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع الجيش المغربي في الجدار العسكري بالكركرات

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 09:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع الجيش المغربي في الجدار العسكري بالكركرات

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 13، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجماتها المركزة على تخندقات جيش الاحتلال المغربي في الجدار العسكري.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي "خلفت دمارا كبيرا" في قواعد وتمركزات جيش الاحتلال المغربي، حيث تركزت الهجومات كالتالي:  "قصف جديد استهدف قوات الاحتلال الاثنين الماضي، في أعظيم أم اجلود بقطاع اوسرد مرتين متتاليتين"، بينما استهدف "قصف جديد آخر أول أمس الثلاثاء، تمركزاته في  منطقة الفيعيين قطاع الفرسية ثلاث مرات"، كما "تعرضت للقصف أيضا في فدرة لغراب بقطاع حوزة وفي كلب اظليم بقطاع تشلة".

واستهدفت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الأربعاء، "تخندقات الجيش المغربي في كل من فدرة اتمات وفدرة، ابروك، انقاب العبد بقطاع حوزة، وفي أمكلي أشريف بقطاع أمكال وروس اودي امركبة وروس وديان الصبطي بقطاع المحبس".

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وأكد البيان أنه "تعرضت قوات المحتل المغربي،  للقصف في  تمركزاته في قطاع ام ادريكة، وتخندقاته باكليبات العكاية وباسطيلة بوكرين بقطاع اوسرد".

وخلفت هذه "الهجمات المدمرة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث شهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من قواعد الجيش المغربي، جراء ضربات جيش التحرير الشعبي المدمرة"، وفقا لما أكدته وزارة الدفاع الصحراوية.

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الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع الجيش المغربي في الجدار العسكري بالكركرات
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 09:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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