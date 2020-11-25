منظمة التعاون الإسلامي: انعقاد الاجتماع الوزاري ال36 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري

الدوحة- انعقد يوم الأربعاء الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بدول المنظمة.

و ناقش الاجتماع تقرير تنفيذ استراتيجية /الكومسيك/ واستعرض برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025، حيث عرضت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تقريرها عن التقدم المحرز والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025.

كما ناقش الاجتماع، التطورات الاقتصادية العالمية مع الإشارة بوجه خاص إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا /كوفيد ـ 19/ على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

و في هذا السياق، قدم مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية تقريره السنوي حول التطورات الاقتصادية العالمية، فيما قدمت عدد من الدول الأعضاء على ضوئه خبراتها وتجاربها فيما يخص التطورات الاقتصادية الأخيرة.

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إلى جانب ذلك، استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وسبل تحسين دور القطاع الخاص في هذا السياق.

كما قدم مكتب تنسيق /الكومسيك/ إيجازا حول نتائج الاجتماعات لمجموعات العمل المعنية بالنقل والاتصالات، وتنمية قطاع سياحة مستدام وتنافسي و زيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي.