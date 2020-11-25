Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منظمة التعاون الإسلامي: انعقاد الاجتماع الوزاري ال36 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 18:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
منظمة التعاون الإسلامي: انعقاد الاجتماع الوزاري ال36 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري

الدوحة- انعقد يوم الأربعاء الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بدول المنظمة.

و ناقش الاجتماع تقرير تنفيذ استراتيجية /الكومسيك/ واستعرض برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025، حيث عرضت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تقريرها عن التقدم المحرز والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025.

كما ناقش الاجتماع، التطورات الاقتصادية العالمية مع الإشارة بوجه خاص إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا /كوفيد ـ 19/ على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

و في هذا السياق، قدم مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية تقريره السنوي حول التطورات الاقتصادية العالمية، فيما قدمت عدد من الدول الأعضاء على ضوئه خبراتها وتجاربها فيما يخص التطورات الاقتصادية الأخيرة.

اقرأ أيضا :  بلادهان يشارك في اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين 

إلى جانب ذلك، استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وسبل تحسين دور القطاع الخاص في هذا السياق.

 كما قدم مكتب تنسيق /الكومسيك/ إيجازا حول نتائج الاجتماعات لمجموعات العمل المعنية بالنقل والاتصالات، وتنمية قطاع سياحة مستدام وتنافسي و زيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي.

كلـمات مفتـاحيــة :
منظمة التعاون الإسلامي: انعقاد الاجتماع الوزاري ال36 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 18:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.25

وزير الداخلية يؤكد على ضرورة "تقديم خدمة نوعية للمواطن"

20.11.25

جثمان الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني يوارى الثرى بمقبرة العالية

20.11.25

السفير الصحراوي بالجزائر: التوسع المغربي هو من عطل مشروع الاتحاد المغاربي

20.11.25

بلقاسم زغماتي يشارك هذا الخميس في الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب

20.11.25

التأكيد على أهمية تنسيق الجهود لحماية الفئات الهشة في المجتمع

20.11.25

مكافحة الجريمة : توقيف 11 مشتبه فيه وحجز كميات من المؤثرات العقلية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية

20.11.23

جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة

20.11.23

الهزة الأرضية بولاية سكيكدة : غلق مؤقت لمتوسطة محمد صبوعة بالحروش