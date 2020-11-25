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الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 09:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرات
الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - واصلت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الثلاثاء ولليوم الثاني عشر على التوالي هجماتها على معاقل وتخندقات جنود الاحتلال المغربي بالجدار العسكري الفاصل، حسب ما أكده البيان رقم 12 لوزارة الدفاع الصحراوية .

وتضمن بيان الوزارة، حصيلة يومين من الهجمات (الاثنين والثلاثاء) والمواقع المستهدفة، حيث أشار الى تعرض تخندقات القوات المغربية في فدرة العش بقطاع حوزة للقصف.

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كما نفذت قوات الجيش الصحراوي أول أمس الاثنين هجمات استهدفت مرتين تمركزات جيش الاحتلال المغربي في فدرة التمات بقطاع حوزة مسببة تدميرها.

ووفق ما جاء في البيان فقد طال القصف أيضا، أمكلي التمات بقطاع أمكالا بالإضافة الى استهداف أخر للقوات المغربية في روس حفرة إشياف بقطاع البكاري.

وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية "عزم قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواصلة استهداف تخندقات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار".

وشرع جيش التحرير الشعبي الصحراوي في شن هجماته المكثفة على مواقع وتخندقات الجيش المغربي بعد إقدام قوات الاحتلال المغربية على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين الصحراويين العزل الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية.

آخر تعديل على الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 09:53
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الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 09:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرة   شارك

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