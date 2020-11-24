Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سفير الجزائر بإيطاليا: أحداث الكركرات "خطيرة للغاية"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 19:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات

روما- أكد سفير الجزائر بروما أحمد بوطاش أن استئناف الاقتتال في الصحراء الغربية بعد العدوان العسكري المغربي على الكركرات يمثل "حادثا في غاية الخطورة يمكن أن يكون له آثار وخيمة على المنطقة بأكملها".

وأشار إلى أن "الاقتصاد المغربي يعرف صعوبات خطيرة حيث قدرت المديونية ب 91 في المائة من الناتج الداخلي الخام. و بتواطؤ عدد من البلدان بما في ذلك بلدان أوروبية ينهب المغرب الموارد الطبيعية وثروات أخرى للصحراء الغربية التي يسوقها لصالح اقتصاده".

وأكد السفير أن رد فعل جبهة البوليساريو "مشروع" في وجه انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار حيث يصر على استخدام هذه المنطقة العازلة "كطريق تجاري".

وأضاف أن "المعتدي هو المغرب دون مراعاة الشرعية الدولية (...) "الجميع يعرف أن مسألة الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار بين يدي منظمة الأمم المتحدة".

وقال: "الشعب الصحراوي قاب قوسين أو أدنى من اليأس ببساطة لأن المجتمع الدولي لم يوف بالتزامات اتخذها ليتمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير بكل حرية".

اقرأ أيضا :  مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان يدعو المغرب إلى وقف مضايقة الصحفيين الصحراويين

واعتبر السيد بوطاش أنه "على طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) الآن الجلوس حول طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل".

وأضاف أن "الأمين العام للأمم المتحدة أمام مسؤولياته اليوم" ويتعين عليه تسريع تعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء الغربية حيث يكون ذلك أول خطوة نحو حل للمشكل".

كما لم يفوت الفرصة في تصريحه للإشارة لعجز بعثة المينورسو التي لم تتوصل الى الاضطلاع بمهامها.

وشدد على أن "الجزائر ليست بلدا عدوانيا بل بلد مسالم تماما يدافع عن القضايا العادلة على غرار قضية الصحراء الغربية".

وأضاف "يجب على إخواننا المغربيين التوقف عن المتاجرة بالجزائر و تصويب أسهمهم نحوها و التي دائما تكون غير صائبة".

كلـمات مفتـاحيــة :
سفير الجزائر بإيطاليا: أحداث الكركرات "خطيرة للغاية"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 19:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.24

فيلم "أبو ليلى" لأمين سيدي بومدين يتحصل على جائزة "جيرار فرو كوتاز" بفرنسا

20.11.24

سفير الجزائر بإيطاليا: أحداث الكركرات "خطيرة للغاية"

20.11.24

"أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم" في نسخة افتراضية

20.11.24

الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كوفيد-19 وتزويد السكان بالماء الشروب محور اجتماع الوزير…

20.11.24

الجزائر تحيي الأربعاء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

20.11.24

مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان يدعو المغرب إلى وقف مضايقة الصحفيين الصحراويين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.23

جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة

20.11.23

وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة في ذمة الله

20.11.23

كوفيد-19: تسجيل اصابات "طفيفة" بالوسط المدرسي لا يستدعي غلق كل المؤسسات عبر الوطن