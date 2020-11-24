الصحراء الغربية : استفتاء تقرير المصير هو الحل الوحيد لضمان استقرار المنطقة المغاربية /لجنة برلمانية/

الجزائر - أكدت رئيسة المجموعة البرلمانية للصداقة و الأخوة الجزائرية-الصحراوية, سعيدة بوناب, يوم الثلاثاء, أن تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي "هو الحل الوحيد لضمان استقرار المنطقة المغاربية", مطالبة الأمم المتحدة ب "التعجيل في تنظيمه في أقرب وقت ممكن".

و قالت النائب بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح لواج , إن الهجوم العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين العزل في المنطقة العازلة بالكرارات, شكلت " النقطة التي افاضت الكاس و اجبرت الصحراويين على العودة الى الكفاح المسلح بعد29 سنة من الآمال المعلقة على الامم المتحدة دون اي نتيجة تذكر".

وفي هذا الاطار, ذُكرت سعيدة بوناب, ب" انتهاكات المغرب لحقوق الانسان في الصحراء الغربية, واستنزافه لثرواتها الطبيعية, وعدم احترم الشرعية الدولية, على مرأى و مسمع الامم المتحدة", مضيفة أن " الشعب الصحراوي عكس النظام المغربي يحترم الشرعية الدولية, ويناضل سلميا لنيل حقوقه, لكن من حقه الدفاع عن نفسه وفق ما تخوله له قواعد القانون الدولي".

وعبرت عن تضامن كل مكونات الشعب الجزائري مع الشعب الصحراوي في مواجهة هذا" العدوان غير القانوني و غير الاخلاقي, الذي لا يستند الى اي شرعية", محملة المغرب "تبعات خرقه السافر, لاتفاق وقف اطلاق النار عليه في سبتمبر 1991 تحت رعاية الامم المتحدة."

وطالبت سعيدة بوناب, الامم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتها, و" تنظيم استفتاء شفاف و نزيه في اقرب وقت ممكن", مؤكدة انه" السبيل الوحيد لضمان الاستقرار ليس في الصحراء الغربية وحدها بل في كل المنطقة المغاربية".