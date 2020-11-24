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منظمة "أرتشي" الإيطالية تجدد التزامها بدعم الشعب الصحراوي في نضاله من أجل انتزاع حقه في تقرير المصير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 14:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات

روما - جددت منظمة "أرتشي" الإيطالية, التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو, في نضاله من أجل انتزاع حقوقه الأساسية, وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وأكدت المنظمة في بيان لها - نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - أنه "من غير المعقول أن نبقى عاجزين عن مواجهة ما يحدث في هذه الأيام في الصحراء الغربية, حيث أظهر المحتل مجددا غطرسته العسكرية على شعب أعزل تبنى السلام وناضل بسلمية لنيل حقه في تقرير المصير".

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وقالت في هذا السياق: "مرة أخرى يتعرض الشعب الصحراوي للأذى لأسباب اقتصادية, و يرغم على حمل السلاح للدفاع عن نفسه في وجه العدوان المغربي بعد نسفه اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر".

واعتبرت المنظمة الشبابية, أن "انتهاك وقف إطلاق النار على الرغم من أنه كابوس, إلا أنه كسر جدار الصمت الذي يصم الآذان على الدوام عن معاناة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير الذي يواجه تمييزا غير مبرر".

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منظمة "أرتشي" الإيطالية تجدد التزامها بدعم الشعب الصحراوي في نضاله من أجل انتزاع حقه في تقرير المصير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 14:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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