منظمة "أرتشي" الإيطالية تجدد التزامها بدعم الشعب الصحراوي في نضاله من أجل انتزاع حقه في تقرير المصير

وأكدت المنظمة في بيان لها - نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - أنه "من غير المعقول أن نبقى عاجزين عن مواجهة ما يحدث في هذه الأيام في الصحراء الغربية, حيث أظهر المحتل مجددا غطرسته العسكرية على شعب أعزل تبنى السلام وناضل بسلمية لنيل حقه في تقرير المصير".
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وقالت في هذا السياق: "مرة أخرى يتعرض الشعب الصحراوي للأذى لأسباب اقتصادية, و يرغم على حمل السلاح للدفاع عن نفسه في وجه العدوان المغربي بعد نسفه اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر".
واعتبرت المنظمة الشبابية, أن "انتهاك وقف إطلاق النار على الرغم من أنه كابوس, إلا أنه كسر جدار الصمت الذي يصم الآذان على الدوام عن معاناة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير الذي يواجه تمييزا غير مبرر".