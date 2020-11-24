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الاتحاد الإفريقي: الجمهورية الصحراوية تشارك في أشغال المؤتمر المشترك لوزراء الصحة والمالية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 13:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
الصورة: موقع وكالة الانباء الصحراوية الصورة: موقع وكالة الانباء الصحراوية

أديس أبابا - شاركت الجمهورية الصحراوية في أشغال المؤتمر المشترك لوزراء دول إقليم شمال إفريقيا المعنيين بشؤون الصحة و المالية، التي عقدت عبر تقنية التحاضر عن بعد (الفيديوكنفرانس)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأوضحت الوكالة أن كلا من وزير الصحة العمومية الصحراوية السيدة خيرة بلاهي، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون المالية، السيد محمد مولود محمد فاضل، شاركا في أشغال المؤتمر الذي تنظمه مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي كل سنتين، من أجل بحث تعبئة الموارد المالية لدعم قطاع الصحة في إفريقيا ومنع انتشار الأوبئة والوقاية منها.

ويبحث المؤتمر سبل دعم الموارد المالية المخصصة لتطوير الإستراتيجية القارية حول منع انتشار الأمراض، لاسيما الوضعية الوبائية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتحرص حكومة الجمهورية الصحراوية - وفقا لذات المصدر - على دعم كل سياسات الاتحاد الإفريقي، من خلال تنفيذ المقررات والتوصيات التي تصدر عن أجهزة صنع القرار في الاتحاد.

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الاتحاد الإفريقي: الجمهورية الصحراوية تشارك في أشغال المؤتمر المشترك لوزراء الصحة والمالية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 13:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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