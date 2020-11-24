حقوقية صحراوية تناشد الهيئات الدولية للضغط على المغرب من أجل إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين

العيون المحتلة - ناشدت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان مني حمدي نفاع يايا، عضو المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الضغط على النظام المغربي، من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

ودعت الحقوقية الصحراوية - عبر تسجيل مصور - كلا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ولجنة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، للضغط على النظام المغربي، من أجل "وقف المحاكمات غير الشرعية للمدنيين الصحراويين، بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وفي مقدمتهم مجموعة (أكديم إزيك)".

وكان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، قد أصدر مؤخرا تقريرا قاتما حول وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية جراء الانتهاكات المغربية بحق أبناء الشعب الصحراوي.