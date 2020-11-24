Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حقوقية صحراوية تناشد الهيئات الدولية للضغط على المغرب من أجل إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 11:03     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات

العيون المحتلة - ناشدت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان مني حمدي نفاع يايا، عضو المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الضغط على النظام المغربي، من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

ودعت الحقوقية الصحراوية - عبر تسجيل مصور - كلا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ولجنة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، للضغط على النظام المغربي، من أجل "وقف المحاكمات غير الشرعية للمدنيين الصحراويين، بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وفي مقدمتهم مجموعة (أكديم إزيك)".

وكان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، قد أصدر مؤخرا تقريرا قاتما حول وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية جراء الانتهاكات المغربية بحق أبناء الشعب الصحراوي.

كلـمات مفتـاحيــة :
حقوقية صحراوية تناشد الهيئات الدولية للضغط على المغرب من أجل إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 11:03     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.24

ليبيا: لجنة "5+5" تعمل على الترتيبات الخاصة لتبادل الأسرى في أقرب وقت

20.11.24

حقوقية صحراوية تناشد الهيئات الدولية للضغط على المغرب من أجل إطلاق سراح المعتقلين…

20.11.24

زرع المغرب لآلاف الألغام إهدار "غير مبرر" لسنوات طويلة من مكافحة الألغام

20.11.24

السيد بن عبد الرحمان يشارك في المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية

20.11.24

ثلاث إصدارات جديدة لمنشورات "البرزخ" في المكتبات

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.23

وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة في ذمة الله

20.11.23

وهران : قفزة نوعية لشعبة زراعة الخضروات في البيوت البلاستيكية

20.11.23

أدرار / دفع إلكتروني : إطلاق حملة تحسيسية عبر المحلات التجارية