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زرع المغرب لآلاف الألغام إهدار "غير مبرر" لسنوات طويلة من مكافحة الألغام

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 10:33     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
زرع المغرب لآلاف الألغام إهدار &quot;غير مبرر&quot; لسنوات طويلة من مكافحة الألغام

الشهيد الحافظ  - أكد المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام، أن زرع المغرب لآلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات على طول الجدار الجديد الذي قام ببنائه، يعد إهدارا "غير مبرر"  لمجهود سنوات طويلة من العمل الدؤوب في مكافحة الألغام.

وأضح المكتب في بيان له  نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أنه "بناء على تقارير موثوقة واردة من منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية، فإن جيش الاحتلال وبعد بنائه للجدار الجديد عززه بآلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات".

وأكد أن "هذه الألغام والتلوث الذي نتج عن الاستخدام المفرط لمختلف الذخائر، سيتسبب في العديد من الإصابات في صفوف المدنيين، ويعمق المأساة التي يعيشها المدنيون الصحراويون الذين فرض عليهم النزوح والتشريد".

وأشار في ذات السياق، إلى أن "هذه الخطوة ليست فقط خرقا سافرا للاتفاقيتين العسكريتين رقم 1 و2، بل إهدار غير مبرر لمجهود سنوات طويلة من العمل الدؤوب في مكافحة الألغام".

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وأبرزت الهيئة الصحراوية، أنه "في الوقت الذي بذلت فيه جهود جبارة على مدى 14 عاما من نزع الألغام شرق الجدار، وإحراز تقدم كبير تمثل في تنظيف 149.6 مليون متر مربع من الأراضي المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بفضل تكاثف جهود كل من الحكومة الصحراوية، الأمم المتحدة وفاعلين دوليين آخرين، إلا أن خرق وقف إطلاق النار من طرف المغرب يوم 13 نوفمبر الجاري في الكركرات، سيعيد هذه الجهود إلى نقطة البداية ويقوض جهود +عالم خال من الألغام بحلول عام 2025+".

وشدد في هذا الصدد، على أن "استخدام الألغام بشتى أنواعها، لا مبرر له تحت أي ذريعة أو غرض، وهو عمل مدان"، مناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة "الضغط على الدولة المغربية للكف عن استخدام الألغام الأرضية، وأن يدرك أن زرع هذه الأسلحة المحرمة دوليا سيضر لا محالة بالجهود الدولية والوطنية المبذولة لإحلال السلام، ويحرض على الحرب والعدوانية ويستنزف جهود المانحين الدوليين".

وذكّر المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام، في بيانه، بأن "المغرب لا يزال من الدول القليلة غير الموقعة على اتفاقيتي حظر الألغام الأرضية والقنابل العنقودية، ويزداد إصرارا على التمسك باستعمال الألغام، في تناقض تام مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين".

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زرع المغرب لآلاف الألغام إهدار "غير مبرر" لسنوات طويلة من مكافحة الألغام
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 10:33     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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