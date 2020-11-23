الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع الجيش المغربي لليوم ال11 على التوالي

واشارت وزارة الدفاع للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, يوم الاثنين, في بلاغها العسكري رقم 11 , أن "دفاعات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل دك مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول الجدار العسكري الفاصل".
وأفاد البيان العسكري أن القوات الصحراوية نفذت أمس الاحد, "هجمات ضارية" ضد مواقع تمركز قوات الجيش المغربي حيث استهدفت قواته نقاط تمركز العناصر المغربية بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس وبمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري وكذا الجحور المغربية بمنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس الى جانب قصف عنيف طال ذات القوات بمنطقة لخشيبي بقطاع حوزة ومنطقة أنقاب العبد بقطاع حوزة, إضافة إلى قصف مواقع بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين و استهداف منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.
وأضاف بيان الجيش الصحراوي, أن قواته نفذت نهار يوم الإثنين, قصف عنيف استهدف قواعد جنود الاحتلال في منطقة أمك لي أشريف بقطاع آمكالا و منطقة الشيظمية بقطاع المحبس.
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وحسب البلاغ العسكري, فإن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل دك معاقل قوات الاحتلال المغربي مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات على طول الجدار العسكري الفاصل.