الرئيس الموريتاني يستقبل ولد السالك, مبعوثا من الرئيس الصحراوي

نواكشوط - استقبل الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, يوم الاثنين بالقصر الرئاسي بنواكشوط, مبعوث الرئيس الصحراوي الى موريتانيا, السيد سالم ولد السالك وزير الشؤون الخارجية حيث سلمه رسالة حول آخر تطورات القضية الصحراوية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت وكالة الانباء الموريتانية, اليوم, أن الوزير الصحراوي الذي كان مرفوقا بالأمين العام للرئاسة, إبراهيم محمد محمود, سلم الرئيس الموريتاني رسالة خطية من الرئيس إبراهيم غالي تضمنت آخر تطورات القضية الصحراوية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي تصريح للوكالة, قال الوزير الصحراوي, "نشكر جزيل الشكر رئيس الجمهورية الموريتانية على هذا الاستقبال", مضيفا "سلمنا للرئيس الموريتاني رسالة من أخيه الصحراوي, حول آخر تطورات القضية الصحراوية والعلاقات الثنائية".

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وأكد الوزير أن "الجمهورية الصحراوية ترى أن الاستقرار والأمن في المنطقة مرتبطان باحترام الحدود والعدل والحق", مشددا على أن "الجمهورية الصحراوية ستعمل في هذا الاتجاه كعضو في الاتحاد الإفريقي وعلى أساس أن العلاقات تكون مبنية على الاحترام المتبادل وعلى المصالح المشتركة".

ولفت السيد ولد السالك, الى ان "الشعب الصحراوي الذي يعمل من أجل السلام ويكافح من أجل حقوقه, سيبقى دائما من أجل أن يكون السلام مبني على العدالة وعلى احترام الحدود لكل مكونات المنطقة".

ويوم 13 نوفمبر الماضي, شن المغرب عدوانا عسكريا ضد المتظاهرين الصحراويين السلميين في منطقة الكركرات, في أقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية المحتلة بعد إغلاقهم ثغرة الكركرات غير الشرعية التي انشاها المغرب في الجدار الرملي الذي بناه بمساعدة الإسرائيليين في الثمانينيات من القرن الماضي.