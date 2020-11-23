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مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 12:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 33 مرات
مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

الجزائر - أكد المكلف بالملف العسكري بالرئاسة الصحراوية، المحجوب إبراهيم، أنه منذ الاعتداء المغربي السافر على الكركرات في الـ 13 من نوفمبر الجاري، والحرب متواصلة وتستهدف كل المواقع المغربية على طول الجدار، مشيرا الى ان النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب التي أقحم نفسه فيها.

وقال المحجوب في تصريح للإذاعة الجزائرية يوم الاثنين، أن "هجمات المقاتلين الصحراويين مستمرة يوميا وبشكل متواصل"  مبرزا تكبد  المغرب لخسائر كبيرة على جبهة القتال لا سيما على مستوى المواقع الثابتة التابعة لقواته على طول الحزام  والتي يحاول نظامه "التكتم على هذه الحرب التي أقحم نفسه والشعب الصحراوي وشعوب المنطقة فيها، ويتخوف من الرأي المغربي المحلي ومن التغييرات الاقتصادية أساسا" .

إقرأ أيضا:   الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع الجيش المغربي خلف الجدار العسكري

وأضاف المسؤول بالرئاسة الصحراوية أن النظام المغربي "حرم على جنوده استعمال الهواتف النقالة والاتصال بعائلاتهم وما يمكن أن تكشف من خسائر وتكذيب للدعاية الرسمية المغربية".

وأعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 10 الصادر أمس الأحد، أن مفارز جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجماتها المكثفة على مواقع وتخندقات الجيش المغربي لليوم العاشر على التوالي، حيث استهدفت مواقع تمركز جنود الجيش المغربي المتخندقين خلف الجدار العسكري الفاصل.

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مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 12:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 33 مرة   شارك

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