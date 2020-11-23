برلين تدعو إلى استئناف العملية السياسية للتوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ‎

برلين - دعت الحكومة الألمانية، أمس الأحد، إلى استئناف العملية السياسية في الصحراء الغربية للتوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إطار الامم المتحدة.‎

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الألمانية في بيان لها - نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) - أن حكومة بلادها "تتابع عن كثب" الأحداث بالقرب من ثغرة الكركرات غير الشرعية، واصفةً "التصعيد الاخير" في المنطقة بالحادث "الأخطر" منذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.‎

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وفي هذا الصدد، دعت الحكومة الألمانية إلى "إحياء العملية التي تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة‎"، مؤكدة أنها تعمل مع شركائها في مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل "تفاوضي واقعي وعملي ومستدام لنزاع الصحراء الغربية، والذي ينبغي تحقيقه في إطار الامم المتحدة مع الأخذ في الاعتبار حق الصحراويين في تقرير المصير".

وأضافت الخارجية الألمانية أنه "وخلال فترة الرئيس الاتحادي السابق هورست كولرو كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، حققت العملية السياسية تقدما إيجابيا"، مشيرة في هذا الصدد إلى "التزام الحكومة بدعم هذه المهمة وإعادة تفعليها في أقرب الآجال".‎

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وأشارت الحكومة الألمانية إلى أنها دعت خلال مشاورات مجلس الأمن الأخيرة بخصوص تمديد ولاية بعثة (المينورسو) إلى "ضرورة شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية في أقرب وقت ممكن واستئناف العملية السياسية، والتأكيد على أن البعثة هي أداة أساسية لبناء الثقة بين طرفي النزاع الذي دام لعقود من الزمن".