Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

برلين تدعو إلى استئناف العملية السياسية للتوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ‎

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 11:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
برلين تدعو إلى استئناف العملية السياسية للتوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ‎

برلين - دعت الحكومة الألمانية، أمس الأحد، إلى استئناف العملية السياسية في الصحراء الغربية للتوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إطار الامم المتحدة.‎

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الألمانية في بيان لها - نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) - أن حكومة بلادها "تتابع عن كثب" الأحداث بالقرب من ثغرة الكركرات غير الشرعية، واصفةً "التصعيد الاخير" في المنطقة بالحادث "الأخطر" منذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.‎

إقرأ أيضا:   الرئيس الصحراوي يحمل المغرب مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع في المنطقة

وفي هذا الصدد، دعت الحكومة الألمانية إلى "إحياء العملية التي تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة‎"، مؤكدة أنها تعمل مع شركائها في مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل "تفاوضي واقعي وعملي ومستدام لنزاع الصحراء الغربية، والذي ينبغي تحقيقه في إطار الامم المتحدة مع الأخذ في الاعتبار حق الصحراويين في تقرير المصير".

وأضافت الخارجية الألمانية أنه "وخلال فترة الرئيس الاتحادي السابق هورست كولرو كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، حققت العملية السياسية تقدما إيجابيا"، مشيرة في هذا الصدد إلى "التزام الحكومة بدعم هذه المهمة وإعادة تفعليها في أقرب الآجال".‎

إقرأ أيضا:    الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع الجيش المغربي خلف الجدار العسكري

وأشارت الحكومة الألمانية إلى أنها دعت خلال مشاورات مجلس الأمن الأخيرة بخصوص تمديد ولاية بعثة (المينورسو) إلى "ضرورة شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية في أقرب وقت ممكن واستئناف العملية السياسية، والتأكيد على أن البعثة هي أداة أساسية لبناء الثقة بين طرفي النزاع الذي دام لعقود من الزمن".

آخر تعديل على الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 11:25
كلـمات مفتـاحيــة :
برلين تدعو إلى استئناف العملية السياسية للتوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ‎
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 11:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.23

البليدة: انطلاق البطولة الوطنية العسكرية للجيدو بمشاركة 17 فريقا

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.23

موريتانيا: وفاة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

20.11.23

الجزائر - الإمارات: ضرورة تفعيل مجلس أعمال مشترك لاستقطاب المزيد من الاستثمارات

20.11.23

برلين تدعو إلى استئناف العملية السياسية للتوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير…

20.11.23

منظمة شباب "حزب شين-فين" الأيرلندي تدين العدوان العسكري المغربي ضد المدنيين الصحراويين في…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.19

هجومات مكثفة للجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل

20.11.17

عنابة: حجز 24 قطعة نقدية قديمة

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات