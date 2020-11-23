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منظمة شباب "حزب شين-فين" الأيرلندي تدين العدوان العسكري المغربي ضد المدنيين الصحراويين في الكركرات

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 11:05     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات

دبلن (أيرلندا) - أدانت منظمة شباب "حزب شين-فين" الإيرلندي، بشدة العدوان العسكري لجيش الاحتلال المغربي على المدنيين الصحراويين المتظاهرين بشكل سلمي أمام الثغرة غير القانونية بالمنطقة العازلة بمنطقة الكركرات، معربين عن تضامنهم الكامل واللامشروط مع الشعب الصحراوي.

وحملت المنظمة، التابعة لأحد أبرز الأحزاب الإيرلندية في بيان لها - نقلته وكالة الانباء الصحراوية - الأمم المتحدة ومجلس الأمن "مسؤولية ضمان سلامة ورفاهية المواطنين الصحراويين، وعلى وجه الخصوص أولئك المتواجدين في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، حيث يتعرضون لأعمال غير قانونية من قبل المغرب".

كما حثت المنظمة، الحكومة الأيرلندية على "المساهمة في دفع مسار التسوية إلى الأمام من خلال استخدام مقعدها في مجلس الأمن الدولي، من أجل ضمان وقوف المجتمع الدولي بحزم وبشكل جاد مع القضية الصحراوية".

وشدد شباب "حزب شين-فين" الإيرلندي على أنه "لا خيار آخر لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية إلا من خلال السماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره، كما تم الاتفاق عليه في خطة التسوية وهو موضح في قرار مجلس الأمن 690 (1991)".

 

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منظمة شباب "حزب شين-فين" الأيرلندي تدين العدوان العسكري المغربي ضد المدنيين الصحراويين في الكركرات
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 11:05     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

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