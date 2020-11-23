Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المجلس الوطني للشباب الشيوعي الفرنسي يدعو باريس لوقف العدوان المغربي على الكركرات

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 08:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

باريس - ندد المجلس الوطني لشباب الحزب الشيوعي الفرنسي، بالهجوم العسكري الذي شنه المغرب على المتظاهرين الصحراويين السلميين في الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية، بدعم من فرنسا داعيا حكومة بلاده للتدخل لوقف هذا العدوان.

وأفادت وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن المجلس الوطني لشباب الحزب الشيوعي الفرنسي، أكد في بيان له عقب إجتماع يوم أمس، ارسل بنسخة منه إلى قسم العلاقات الخارجية في إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، "أن الوقت قد حان لتقديم الدعم للشعب الصحراوي من خلال دعوة حكومة بلادهم لهذا الغرض واحترام حقوق الشعب الصحراوي ومطالبه المشروعة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير".

وندد المجلس ب"شن النظام المغربي الجمعة 13 نوفمبر 2020 هجوما عسكريا جديدا على الكركرات، بدعم من فرنسا"، مضيفا انه قرر إرسال رسالة مفتوحة إلى حكومة بلاده لدعوة فرنسا إلى وقف الهجوم المغربي على الأراضي المحتلة على الفور.

ولفت البيان، الى أن العملية العسكرية المغربية تحشد المئات من قوات الأمن والدرك المغاربة بهدف إجلاء المدنيين الصحراويين الذين يتظاهرون بشكل سلمي منذ عدة أسابيع لتنظيم استفتاء تقرير المصير، في إنتهاك لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مما تسبب في خرق وقف إطلاق النار والدفع بجبهة البوليساريو لحمل السلاح مرة أخرى بعد سنوات من محاولات النضال السلمي.

وذكر بيان المجلس بالمنتدى الدولي للتضامن مع شباب الصحراء الغربية في مارس الماض، حيث حذر الشباب الصحراوي وجبهة البوليساريو بالفعل من "خطر الوضع الراهن"، الذي يسمح فقط باستمرار الاحتلال والاستغلال المتزايد للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية. وأصدروا مرة أخرى إنذارا نهائيا للمجتمع الدولي للضغط من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

وابرز الحزب الشيوعي الفرنسي ان مشاركة المجلس في المنتدى كان فرصة لإعادة تأكيد تضامننا مع نضال الصحراويين من أجل احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم وإجراء استفتاء تقرير المصير الذي تقرر في عام 1991، مضيفا أنه حان الوقت الآن للعمل على إحياء هذا التضامن ودعم نضال الشعب الصحراوي.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الوطني للشباب الشيوعي الفرنسي يدعو باريس لوقف العدوان المغربي على الكركرات
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 08:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.23

يونيسيف: توزيع 2 مليار لقاح لمكافحة فيروس كورونا مطلع العام المقبل

20.11.23

الهزة الأرضية بولاية سكيكدة: تسجيل عدة تشققات و انهيارات بسيطة

20.11.23

وهران: القضاء يأمر بتشريح جثة المتوفي داخل مقر للأمن الحضري

20.11.23

المجلس الوطني للشباب الشيوعي الفرنسي يدعو باريس لوقف العدوان المغربي على الكركرات

20.11.23

رواية "هل تسمع في الجبال" للكاتبة ميسا باي تترجم الى اللغة الإيطالية

20.11.22

ملاكمة/المنتخب الجزائري (سيدات) : إصابة ستة أعضاء منهم ثلاث ملاكمات بفيروس كورونا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

20.11.19

هجومات مكثفة للجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات

20.11.17

عنابة: حجز 24 قطعة نقدية قديمة