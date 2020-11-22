كوبا تجدد موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

وقال البيان - الذي نقلته وكالة أنباء (برنسا لاتينا) - أن كوبا "تتابع بقلق الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة في الصحراء الغربية, وتعيد تأكيد موقفها الثابت الداعم للبحث عن حل لمسألة الصحراء الغربية يضمن ممارسة حق شعب هذا البلد المشروع في الحرية, وتحديد وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة , ولاسيما القرار رقم 1514 للجمعية العامة , "إعلان منح الإستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة".
وأكدت كوبا موقفها الداعم للقضية الصحراوية في وقت تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة بالعدوان العسكري للمغرب على المدنيين الصحراويين في المنطقة منزوعة السلاح الكركرات وفتح ثلاث ثغرات جديدة غير شرعية ضاربا بذلك عرض الحائط اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في سنة 1991 بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت اشراف الأمم المتحدة.