الحركة الاسبانية أنتيكابيتاليستاس تجدد تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

مدريد - جددت الحركة الاسبانية أنتيكابيتاليستاس (Anticapistalistas) تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، داعية الحكومة الاسبانية الى ادانة انتهاك وقف اطلاق النار من طرف المغرب الذي شن اعتداء عسكريا منذ عشرة أيام على صحراويين عزل بمنطقة الكركرات.

وفي مقال نشر بمجلة انترناسيونال فيو بوينت (International View Point)، طالبت الحركة الحكومة الاسبانية "بإدانة خرق وقف اطلاق النار من طرف المغرب والاضطلاع بدورها التاريخي بصفتها قوة استعمارية وضمان احترام حقوق الانسان والحقوق الاجتماعية و الاقتصادية لهذا الشعب".

وترى الحركة أن الأمر يتعلق بمرحلة من شأنها أن تفضي بالضرورة الى حل "عادل و سلمي و ديمقراطي مستدام" للنزاع في الصحراء الغربية.

وجاء في نفس المقال أن اسبانيا " تعتبر من الناحية السياسية مسؤولة عن الوضع وهي أيضا قوة مديرة للصحراء الغربية مثلما اعترفت بها منظمة الأمم المتحدة".

وبالتالي فانه لا يمكن للحكومة الاسبانية الاستمرار في التشبث بموقف حيادي خاطئ أمام التطورات الأخيرة التي تشهدها الصحراء الغربية.

إلى ذلك، جددت الحركة تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير إذ أبدت نيتها في العمل خلال الاسابيع القادمة مع حركة التضامن وجبهة البوليساريو من أجل تنظيم "رد مواطن في اسبانيا".

كما ذكرت كذلك أنه على "مدار السنوات ال45 الأخيرة لم يحترم المغرب اتفاقات السلام و حقوق الانسان في الصحراء الغربية" مشيرة الى أن "الاحتلال غير الشرعي للإقليم الصحراوي وعدم تنظيم استفتاء وانتهاك حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية خير دليل على ذلك".

وأضاف نفس المصدر "تفاقمت هذه الخروقات منذ ثلاث سنوات ببناء طريق يعبر الجدار الرملي بالكركرات لينتهك بذلك مرة أخرى اتفاقات 1991 بنية تصدير البضائع المنتجة من خلال عمليات نهب الاقليم المحتل".

يذكر أن جيش الاحتلال المغربي اعتدى على مدنيين صحراويين عزل كانوا يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع على مستوى المنطقة العازلة للمطالبة بالغلق النهائي للثغرة غير القانونية بالكركرات، وهو الأمر الذي دفع بجيش التحرير الصحراوي للرد لحماية مواطنيه.

واعتبرت الحركة أن الأمر يتعلق بأكبر عمل حربي يشنه المغرب منذ وقف اطلاق النار" منددة بقوة بهذا الاعتداء على حقوق الانسان ووقف اطلاق النار من طرف النظام المغربي".

كما جددت الحركة الاسبانية "الاعتراف بحق الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي، وكذا بشرعية الدفاع عن السكان والحق في تقرير المصير الذي تدعمه الشرعية الدولية و اتفاقات السلام".