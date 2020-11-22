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الإهمال الطبي المقصود يتهدد حياة والد المناضلة محفوظة بمبا لفقير بمستشفى بالعيون المحتلة

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 10:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات
الإهمال الطبي المقصود يتهدد حياة والد المناضلة محفوظة بمبا لفقير بمستشفى بالعيون المحتلة

العيون المحتلة - يتعرض المناضل الصحراوي، بمبا لفقير، والد الاسيرة السابقة محفوظة بمبا لفقير ،إلى انتهاكات خطيرة من قبل سلطات الاحتلال المغربي اثر تركه عمدا ولعدة أيام بمستشفى بالعيون المحتلة دون علاجه وهو في حالة خطيرة ، حسبما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وأوضحت الوكالة أن ابنة المناضل، الاسيرة المدنية السابقة، محفوظة بمبا لفقير، نفذت احتجاجا بمستشفى ما يسمى بالمهدي بالعيون المحتلة من خلال ترديد جملة من الشعارات الوطنية الصحراوية ، فيما قامت سلطات الاحتلال المغربية بمحاصرة المستشفى.

ووفق ذات المصدر، فان احتجاج محفوظة لفقير جاء بعد الإهمال الطبي المقصود والتمييز من قبل قوات الاحتلال المغربي في التمتع بالحق الإنساني في العلاج .

تجدر الإشارة إلى أن المناضل الصحراوي ، بمبا لفقير، أصيب بكسر خطير على مستوى الحوض ويتطلب عملية جراحية مستعجلة والتي لم تجر له على خلفية مواقفه السياسية وتزامنا مع خرق المغرب لوقف إطلاق النار وإعلان جبهة البوليساريو اندلاع الكفاح المسلح ضد جيش الاحتلال المغربي.

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الإهمال الطبي المقصود يتهدد حياة والد المناضلة محفوظة بمبا لفقير بمستشفى بالعيون المحتلة
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 10:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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