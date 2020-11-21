Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحراء الغربية: مالي تدعو لاستئناف المفاوضات

  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 19:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 45 مرات

باماكو - قالت جمهورية مالي أنها تتابع بقلق آخر تطورات الوضع في الصحراء الغربية لاسيما في منطقة الكركرات وتدعو لاستئناف المفاوضات من أجل "حل سياسي تفاوضي وعادل ومقبول لجميع الأطراف"، حسبما أوردته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمالي في بيان اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أنها "تحيي جهود دول الإقليم والاتحاد الأفريقيي وتلك التابعة للأمين العام للأمم المتحدة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف على الحفاظ على وقف إطلاق النار المنصوص عليه في الاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين الطرفين والأمم المتحدة عام 1991 ".

وإزاء هذا الوضع , فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مالي "تناشد الأمين العام للامم المتحدة للإسراع في عملية تعيين ممثله الشخصي لمتابعة هذا الملف".

كما جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مالي "دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي عادل يرضي  كافة الأطراف".

للتذكير شن المغرب فجر الجمعة الماضية اعتداء عسكريا في المنطقة المنزوعة السلاح بالكركرات وفتح ثلاث ثغرات جديدة غير شرعية غير مبال باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصحراء الغربية: مالي تدعو لاستئناف المفاوضات
  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 19:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 45 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

وفاة عبد الرشيد بوكرزازة : الوزير الأول يعزي أسرة المرحوم

20.11.23

جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة

20.11.23

تنظيم معرض افتراضي لتسيير النفايات من 21 إلى 23 ديسمبر (الوكالة الوطنية للنفايات)

20.11.23

اعلام اسكتلندا يسلط الضوء على انتهاك المغرب لوقف اطلاق النار في الكركرات

20.11.23

تنظيم أيام القصبة المسرحية قريبا بالمسرح الوطني الجزائري

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.19

هجومات مكثفة للجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل

20.11.17

عنابة: حجز 24 قطعة نقدية قديمة

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات