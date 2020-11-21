الصحراء الغربية: مالي تدعو لاستئناف المفاوضات

وأضافت الوزارة أنها "تحيي جهود دول الإقليم والاتحاد الأفريقيي وتلك التابعة للأمين العام للأمم المتحدة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف على الحفاظ على وقف إطلاق النار المنصوص عليه في الاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين الطرفين والأمم المتحدة عام 1991 ".
وإزاء هذا الوضع , فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مالي "تناشد الأمين العام للامم المتحدة للإسراع في عملية تعيين ممثله الشخصي لمتابعة هذا الملف".
كما جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مالي "دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي عادل يرضي كافة الأطراف".
للتذكير شن المغرب فجر الجمعة الماضية اعتداء عسكريا في المنطقة المنزوعة السلاح بالكركرات وفتح ثلاث ثغرات جديدة غير شرعية غير مبال باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة.