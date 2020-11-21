الحملة الوطنية للتجشير، رسالة لأعداء الطبيعة وفرصة لزرع الأمل -

جيجل: دفع معاشات المتقاعدين باستغلال قاعة متعددة الرياضات للوقاية انتشار كوفيد- 19 -

الفريق شنقريحة يبرز ضرورة توسيع دائرة اهتمامات الصناعة العسكرية -

تكريم جزائريين بوسام فارس نجم ايطاليا -

كورونا: 1019 إصابة جديدة، 602 حالة شفاء و 19 حالة وفاة -

المرصد الصحراوي للطفل والمرأة يحمل المغرب المسؤولية عن أي ضرر قد يمس الطفل الصحراوي -

كوفيد-19: أزيد من 3450 مخالفة للإجراءات الوقائية بالمحلات التجارية خلال أسبوع -

مكالمة هاتفية بين السيد بوقدوم والأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط -

انتخاب الجزائر عضوا في لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد -

كوفيد-19: الشركاء المهنيين مدعوون لرفع درجة اليقظة والتحسيس من المخاطر -

اليوم الوطني للتشجير: غرس زهاء 3ر2 مليون شجرة مثمرة مقاومة للجفاف آفاق 2023 -

وزير الاتصال يعلن عن شروع قطاعه في إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة له -

أمطار في شكل عواصف رعدية على ولايات شرق الوطن اعتبارا من ظهيرة السبت -

اليوم العالمي للطفل : برنامج شراكة مع المنظمة الأممية يونيسف لترقية الطفولة -

غرس 5 آلاف شجيرة ببلدية عين الديس -

وهران : انطلاق العروض بأول مسرح خاص النملة بعد الحجر الصحي -

كوفيد-19 : غلق المدارس غير مطروح و الاتصالات جارية لاقتناء اللقاح -

الحكومة الصحراوية : السلام العادل مرهون بالانسحاب المغربي من الأراضي المحتلة -

حرائق الغابات : دعوة الى الاسراع في تعويض الفلاحين المتضررين -