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شباب الرابطة الاشتراكي العالمية يدين الخرق المغربي لوقف إطلاق النار

  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 12:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

 

بوينوس إيريس (الارجنتين) - عبر متظاهرون من شبيبة الرابطة الاشتراكية العالمية "صول"’ عن إدانتهم للخرق المغربي لوقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات, واعدين بشن حملة من المظاهرات أمام السفارات والقنصليات المغربية, بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) يوم السبت.

وحمل المشاركون, خلال مظاهرة  نظمت أول أمس الخميس أمام السفارة المغربية ببوينوس إيرس,  المغرب مسؤولية استمرار احتلال الصحراء الغربية, منددين في ذات الوقت بالدولة الإسبانية, التي اعتبروها مسؤولة قانونيا عن الإقليم.

ودعت المنظمة جميع أحزاب ومنظمات المجتمع المدني عبر العالم للمساهمة بكافة الأشكال الممكنة للضغط على المملكة المغربية من أجل وضع حد لاحتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية.

ونظمت شبيبة الأحزاب الأعضاء في هذه الرابطة حتى الآن مظاهرتين, واحدة في العاصمة الأرجنتينية, بوينوس إيرس, والثانية في برشلونة بكاطالونيا.

للتذكير فقد شن المغرب يوم الجمعة الماضي هجمة عسكرية على مدنيين صحراويين متظاهرين في منطقة الكركرات منذ 21 اكتوبر المنصرم مطالبين بالغلق النهائي للثغرة غير الشرعية التي قام بها المغرب في جدار العار.

و كانت العديد من المنظمات قد نددت بهذا الاعتداء الجبان واصفة العملية العسكرية بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة.

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شباب الرابطة الاشتراكي العالمية يدين الخرق المغربي لوقف إطلاق النار
  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 12:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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