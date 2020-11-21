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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية في الضفة الغربية

  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 09:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية في الضفة الغربية

رام الله - أصيب شاب فلسطيني بعيار معدني في الرأس، والعشرات بحالات اختناق يوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وقال مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، إن جيش الاحتلال اقتحم البلدة بعد صلاة الجمعة، وأطلق وابلا كثيفا من الرصاص المعدني المغلف وقنابل الغاز المسيل للدموع بالمطاط صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب (20 عاما) بعيار معدني في رأسه، نقل إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي الخليل ،أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طفلا أصيب بعيار مطاطي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، نقل إثرها إلى المستشفى.

وفي نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال ، مسيرة في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وشارك المئات من المواطنين في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية.

وتشهد القرية منذ قرابة شهر، كل يوم جمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، الأمر الذي يؤدي لإصابات بالاختناق، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

آخر تعديل على السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 09:34
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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية في الضفة الغربية
  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 09:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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