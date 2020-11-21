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الجيش الشعبي الصحراوي يواصل قصف مواقع قوات الإحتلال المغربي بالحزام الفاصل

  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 08:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماته على مواقع لقوات الاحتلال المغربي بحزام الذل والعار، مخلفة خسائر بشرية ومادية.

وبحسب البلاغ العسكري رقم 08 ، الذي بثته وكالة الأنباء الصحراوية، فان الهجمات خلفت خسائر بشرية ومادية في صفوف جيش الإحتلال المغربي.

وجاء في البلاغ "شنت مفارز متقدمة من مقاتلينا البواسل أمس الخميس هجمات عنيفة إستهدفت مواقع العدو"، مشيرا الى استهداف منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية التي تعرضت للقصف لمرتين متتاليتين.

كما استهدف قصف مركز "تخندقات العدو في منطقة أم أدكن بقطاع البكاري" وأخر قواعد الاحتلال في منطقة روس السبطي, بقطاع المحبس"، يضيف نص البلاغ العسكري.

الى جانب هذه المواقع تعرضت منطقتي اشيظمية و أم لكطة بقطاع المحبس لقصف وصف بالعنيف وقصف أخر أستهدف منطقة أكليبات العكاية بقطاع آوسرد.

وبخصوص الهجمات التي شنها جيش التحرير الوطني الصحراوي يوم الجمعة فقد تم تنفيذ "قصف عنيف إستهدف منطقة روس أودي أم ركبة بقطاع المحبس ، وقصف أخر إستهدف منطقة روس فدرة التمات بقطاع حوزة".

ويواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماته المكثفة على مواقع قوات الاحتلال المغربي منذ يوم الجمعة الماضي ، بعد إقدام هذه الاخيرة على خرق إتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين الصحراويين العزل،الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية.

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الجيش الشعبي الصحراوي يواصل قصف مواقع قوات الإحتلال المغربي بالحزام الفاصل
  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 08:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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