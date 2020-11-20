محاضرة بموسكو تقف على العمق التاريخي للقضية الصحراوية وتطوراتها

موسكو - شكلت محاضرة احتضنها أمس الخميس نادي إفريقيا بجامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية ، فرصة للمشاركين للوقوف على تطورات القضية الصحراوية والعمق التاريخي للنزاع بالصحراء الغربية لغاية اليوم حيث تشهد الاراضي المحتلة وضعا خطيرا في مجال انتهاك حقوق الانسان من قبل المغرب.

ونشط علي سالم محمد فاضل، ممثل جبهة البوليساريو في روسيا المحاضرة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد تحت عنوان "الصحراء الغربية: أصول الصراع المسلح وسبل الحل" ، وذلك بمشاركة طلبة الماجستير السنة الثانية في العلاقات الخارجية، وأساتذة من جامعة العلاقات الدولية بموسكو ومن جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية،الى جانب باحثون، وممثلون عن الحزب الشيوعي لروسياوشخصيات روسية.

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان المشاركين أكدوا دعمهم للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل إسترجاع حقه في الحرية والاستقلال وإستعدادهم لرفع مستوى الوعي بالقضية الصحراوية في أوساطهم، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد استعرض الديبلوماسي الصحراوي بالمناسبة تلاعب وتهاون المحتل المغربي بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي أكدت على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال، متوقفا عند الدور السلبي للدولة الفرنسية في مجلس الأمن بإعتبارها "المعرقل لأي قرار لا يخدم السياسة التوسعية للمخزن، متسببة بذلك في إفراغ مخطط التسوية من جوهره وشل دينامكية المجلس للتقدم نحو خطوات لحسم قضية الصحراء الغربية".

كما تناول محمد فاضل ، الكفاح اليومي للشعب الصحراوي وإلتفافه حول ممثله الشرعي والوحيد - الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب - و"قدراته على إبتكار الأساليب الكفيلة لمقارعة الاحتلال المغربي"، مشيرا في ذات السياق إلى العقيدة الراسخة لدى الشعب الصحراوي بأن النصر حليف الشعوب المكافحة وبجلاء الاستعمار.

وذكرت واص ان المحاضرة سجلت تفاعلا واسعا من قبل المشاركين، حيث تم التركيز بالأساس على الوضع الحالي وقدرات الشعب الصحراوي على الكفاح والدول الداعمة والمؤيدة والموقف الروسي مما يجري على الساحة، في مداخلات والنقاش العام لبعض الأساتذة وممثلين عن الحزب الشيوعي لروسيا .