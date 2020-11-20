الكركرات: مظاهرات أمام سفارة المغرب ببريتوريا تنديدا بخرقه لوقف إطلاق النار

بريتوريا - نظم إئتلاف كبرى الأحزاب السياسية في جنوب أفريقيا، يوم الجمعة، مظاهرة أمام سفارة الإحتلال المغربي ببريتوريا، للتنديد بالخرق المغربي لإتفاق وقف إطلاق النار وابداء الدعم لحق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال .

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية عن بيان للإئتلاف ان المظاهرة التي احتضنتها بريتوريا ، شارك فيها كل من حزب المؤتمر الوطني الجنوب أفريقي و الحزب الشيوعي و مؤتمر النقابات الأفريقية و عشرات المتضامنين مع الجمهورية الصحراوية ، حيث طالبواالمجتمع الدولي بإنهاء معاناة الشعب الصحراوي عبر تحقيق العدالة والشرعية الدوليين .

وأكد المتظاهرون انه من "حق الصحراويين المقاومة بكل الأساليب المشروعة بما فيها خيار الكفاح المسلح في ظل فقدان الثقة في كل المساعي الأممية التي لم تطبق خطة التسوية طيلة ثلاثين عاما" . كما ناشدوا الهيئة الأممية للتعجيل بتسوية عادلة تمكن من تصفية الاستعمار من أفريقيا عبر حل النزاع في الصحراء الغربية بما يمكن الشعب الصحراوي من إختيار مصيره بكل حرية.

وكان السفير الصحراوي بجنوب أفريقيا محمد يسلم بيسط، أشاد خلال تقديم أوراق إعتماده أول أمس للرئيس الجنوب افريقي ،سيريل ماتاميلا رامافوزا، ، بمواقف المرافقة والتضامن الجنوب إفريقية مع كفاح الشعب الصحراوي العادل. واطلع السفير الصحراوي الرئيس رامافوزا على تطورات العدوان المغربي على تراب الجمهورية الصحراوية.

وخلال مراسيم تقديم أوراق اعتماده قدم السفير الصحراوي محمد يسلم بيسط، دعوة رسمية للرئيس الجنوب أفريقي من نظيره الصحراوي السيد إبراهيم غالي من أجل القيام بزيارة للجمهورية الصحراوية في أقرب الآجال.

واكد الديبلوماسي الصحراوي بالمناسبة ، حرص الجمهورية الصحراوية على تعزيز علاقاتها التاريخية مع جنوب أفريقيا، إلى أعلى مستوى ممكن من الشراكة والتعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي لصالح الشعبين والأجيال القادمة وللقارة الافريقية.