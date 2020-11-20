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الجالية الصحراوية بأوروبا على اتم الاستعداد للالتحاق بالكفاح المسلح 

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 15:30     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
الجالية الصحراوية بأوروبا على اتم الاستعداد للالتحاق بالكفاح المسلح 

الجزائر - أكد مدير مكتب الجالية الصحراوية بأوروبا، سيد إبراهيم الخراشي، يوم الجمعة، ان الجالية الصحراوية في عموم دول أوروبا "على أتم الاستعداد للالتحاق بالكفاح المسلح في الاراضي المحتلة ضد الاحتلال المغربي".

و اوضح سيد احمد الخراشي في تصريح ل/وأج، ان الجالية الصحراوية في اسبانيا و فرنسا و كل الدول الأوروبية تطالب بالالتحاق بمواقع النضال و القتال في ساحات الشرف لتحرير الوطن"، مشيرا الى ان مكتب الجالية بأوروبا يتلقى يوميا، المكالمات من الشباب الصحراوي و مختلف مكونات افراد الجالية، الذي عبروا  عن" تضامنهم و استعدادهم للتضحية في سبيل تحرير الوطن من النظام المغربي الغاشم ".

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كما أشار  الى أنه، " لولا جائحة كورونا، التي عطلت الملاحة الجوية و البحرية لكانت الجالية في ساحات المعارك،  مضيفا،" نحن ننتظر بالتنسيق مع السلطات الصحراوية تسهيل وصول المتطوعين و المتطوعات من أفراد الجالية للانضمام الى صفوف الجيش الصحراوي.

وذكر ذات المسؤول، ان الجالية كانت المعين الأول في بدايات الحرب التحريرية الأولى، التي انطلقت آنذاك من اسبانيا  وفرنسا، و اليوم" مصممة ان تكون النواة في المرحلة الثانية من الحرب التحريرية".

وتدين الجالية بشدة- يضيف المتحدث- " التصرف الهمجي و اللامسوؤل للاحتلال المغربي بعدوانه الغاشم على المدنيين الصحراوين، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي بالثغرة غير الشرعية بالكركرات".

ووفق المسؤول الصحراوي، " غلق الثغرة غير القانونية كان حتمية، لأنه يتم عبرها تهريب ثروات الشعب الصحراوي، الذي يعاني من الجوع و القمع بالأراضي المحتلة".

وقال ذات المسؤول، أن الجالية منشغلة بما يتعرض له النشطاء الحقوقيون و الشعب الصحراوي في المدن المحتلة من مضايقات،  وعبر عن استنكار الجالية، للتعذيب و التعسف في حق معتقلي ملحمة أكديم ازيك و باقي المعتقلين في السجون المغربية.

آخر تعديل على الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 15:39
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الجالية الصحراوية بأوروبا على اتم الاستعداد للالتحاق بالكفاح المسلح 
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 15:30     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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