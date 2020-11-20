قوات الاحتلال المغربية توقف المناضلة الصحراوية سلطانة خيا وتعتدي على عائلتها

وأوضحت (واص) انه "عقب إقدام سلطات الاحتلال المغربي بمطار العاصمة المحتلة العيون على منع المناضلة والناشطة الحقوقية أمنتو حيدار من السفر إلى الديار الاسبانية, فوجئت رفيقتها سلطانة خيا بتوقيفها من طرف شرطة الاحتلال بالمدخل الشمالي لمدينة بوجدور المحتلة بعد عودتها هي الاخرى من الخارج".
وأبرزت الوكالة أن المناضلة سلطانة قد "فوجئت بعد توقيفها وإساءة معاملتها من طرف سلطات الاحتلال وتهديدها أن تذهب إلى حد التهجم على منزل عائلتها والاعتداء على والدتها التي أغمي عليها جراء حالة الرعب التي انتابتها".
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يأتي كل ذلك في "محاولة من طرف سلطات الاحتلال لترهيب مناضلي الأرض المحتلة ومنعهم من التجاوب مع القرار الأخير الذي اتخذته الجبهة الشعبية القاضي بالعودة للكفاح المسلح عقب الاعتداء العسكري المغربي على المتظاهرين الصحراويين في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية الذي أنهى العمل باتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمغرب في 1991", تضيف (واص).
جدير بالذكر، أن المدن الصحراوية المحتلة لا زالت تعيش على وقع حصار عسكري جد مكثف للشوارع والازقة إضافة إلى حملات ترهيب ومطاردة عشوائية ضد المواطنين الصحراويين لاخماد صوت المقاومة الصحراوية المنددة بالعدوان العسكري المغربي ضد المتظاهرين السلميين في الكركرات.