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جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي باستراليا تدين انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 13:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات

سيدني- أدانت جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي باستراليا "بشدة" انتهاك المغرب الصارخ لبنود وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية ,معربة عن تضامنها مع الشعب الصحراوي, حسبما افادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص) يوم الجمعة.

ونقلت الوكالة, عن كاتبة الجمعية,  ليزلي أوزبورن, قولها أن منظمتها "تدين هجوم الجيش المغربي على المدنيين الصحراويين العزل الذين كانوا يتظاهرون سلميا في الكركرات, إذ أن الاحتجاج كان من أجل أن يغلق المعبر غير القانوني - الذي أنشأه المغرب من جانب واحد عبر المنطقة العازلة, وهي منطقة خاضعة لسيطرة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية".

وأضافت أوزبورن أن "هذا الطريق يرمز إلى سياسة الإفلات من العقاب التي يواصل بها المغرب انتهاك حقوق الصحراويين, وينهب مواردهم بشكل غير قانوني".

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وأكدت أن الأمم المتحدة "فشلت في وعدها بإجراء استفتاء, واندلاع الحرب من جديد هو نتيجة لسنوات من إهمال المجتمع الدولي للصحراء الغربية".

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جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي باستراليا تدين انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 13:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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