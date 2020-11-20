نشطاء ليبيون يحذرون من تغلغل فرنسا سياسيا واقتصاديا في ليبيا

طرابلس- حذر عدد من النشطاء من إقليم فزان جنوب ليبيا من "تغلغل فرنسا اقتصاديا وسياسيا" في البلاد والذي من شأنه أن يضر بالمصالح الاستراتيجية لليبيا.

وفي تصريح لوكالة "نوفا" مساء يوم الخميس، اعتبر سليمان الشريف - الناشط من بلدية سبها - إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عزمها توسيع الشراكة مع شركة "توتال" الفرنسية يشكل "تهديدا للمصالح الاقتصادية الليبية", حيث أن جهود الشركة الفرنسية "لا تعدو كونها محاولة من فرنسا للتحكم في أهم المفاصل الحيوية للاقتصاد الليبي، وبالتالي السيطرة على القرار السياسي في ليبيا".

وأضاف أن الشعب الليبي "لن يوافق على توسيع نفوذ توتال ومن ورائها فرنسا في ليبيا", ودعا الأطراف السياسية في ليبيا إلى " إيقاف تغلغل فرنسا في ليبيا اقتصاديا وسياسيا والذي يضر بالمصالح الاستراتيجية للوطن في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد".

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من جهته, قال المحلل الاقتصادي, وليد حميدان, أن "الرهان على الشراكة مع توتال يعد رهانا خاسرا نظرا لما تعانيه الشركة من عوائق في مشاريعها في الدول الأخرى, ما قد ينعكس على مشاريع الشركة في ليبيا بالفشل والضرر على المدى المتوسط والبعيد".

وبالمناسبة, تطرق حميدان إلى أن "توتال فشلت في الاستحواذ على أصول أناداركو في الجزائر ولم تتمكن من الفوز بأصول أناداركو في الجزائر وموزمبيق وغانا وجنوب إفريقيا، وذلك بعد أن اعترضت السلطات الجزائرية على الصفقة".

واقترح المحلل الاقتصادي، في هذا السياق على المؤسسة الوطنية الليبية للنفط "أن تحذوا حذو الجارة الجزائر وتوقف التمدد الفرنسي في ليبيا، من خلال تعزيز شراكاتها مع شركات أخرى على خبرة ودراية بالسوق الليبي والتي حققت نجاحات على المستوى الإقليمي والدولي ".