Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نشطاء ليبيون يحذرون من تغلغل فرنسا سياسيا واقتصاديا في ليبيا

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 12:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 87 مرات

طرابلس- حذر عدد من النشطاء من إقليم فزان جنوب ليبيا من "تغلغل فرنسا اقتصاديا وسياسيا" في البلاد والذي من شأنه أن يضر بالمصالح الاستراتيجية لليبيا.

وفي تصريح لوكالة "نوفا" مساء يوم الخميس، اعتبر سليمان الشريف - الناشط من بلدية سبها - إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عزمها توسيع الشراكة مع شركة "توتال" الفرنسية يشكل "تهديدا للمصالح الاقتصادية الليبية", حيث أن جهود الشركة الفرنسية "لا تعدو كونها محاولة من فرنسا للتحكم في أهم المفاصل الحيوية للاقتصاد الليبي، وبالتالي السيطرة على القرار السياسي في ليبيا".

وأضاف أن الشعب الليبي "لن يوافق على توسيع نفوذ توتال ومن ورائها فرنسا في ليبيا", ودعا الأطراف السياسية في ليبيا إلى " إيقاف تغلغل فرنسا في ليبيا اقتصاديا وسياسيا والذي يضر بالمصالح الاستراتيجية للوطن في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد".

اقرأ أيضا :  الأخضر الإبراهيمي يستنكر التدخلات العسكرية الاجنبية بليبيا

من جهته, قال المحلل الاقتصادي, وليد حميدان, أن "الرهان على الشراكة مع توتال يعد رهانا خاسرا نظرا لما تعانيه الشركة من عوائق في مشاريعها في الدول الأخرى, ما قد ينعكس على مشاريع الشركة في ليبيا بالفشل والضرر على المدى المتوسط والبعيد".

وبالمناسبة, تطرق حميدان إلى أن "توتال فشلت في الاستحواذ على أصول أناداركو في الجزائر ولم تتمكن من الفوز بأصول أناداركو في الجزائر وموزمبيق وغانا وجنوب إفريقيا، وذلك بعد أن اعترضت السلطات الجزائرية على الصفقة".

واقترح المحلل الاقتصادي،  في هذا السياق على المؤسسة الوطنية الليبية للنفط "أن تحذوا حذو الجارة الجزائر وتوقف التمدد الفرنسي في ليبيا، من خلال تعزيز شراكاتها مع شركات أخرى على خبرة ودراية بالسوق الليبي والتي حققت نجاحات على المستوى الإقليمي والدولي ".

كلـمات مفتـاحيــة :
نشطاء ليبيون يحذرون من تغلغل فرنسا سياسيا واقتصاديا في ليبيا
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 12:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 87 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.22

الحركة الاسبانية أنتيكابيتاليستاس تجدد تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.11.22

مجلس الأمة : جلسة علنية غدا الاثنين مخصصة لعرض و مناقشة قانون المالية ل 2021

20.11.22

بريد الجزائر بتيسمسيلت: استغلال القاعات متعددة الرياضات لدفع معاشات المتقاعدين

20.11.22

ستيفاني وليامز: نحن على مشارف ليبيا جديدة

20.11.22

مجلس قضاء العاصمة : تأجيل الاستئناف في قضية البرلماني السابق بهاء الدين طليبة الى 29…

20.11.22

الإهمال الطبي المقصود يتهدد حياة والد المناضلة محفوظة بمبا لفقير بمستشفى بالعيون المحتلة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.19

هجومات مكثفة للجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل

20.11.17

عنابة: حجز 24 قطعة نقدية قديمة

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات