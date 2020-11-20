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لجان سويسرية تدين " بشدة" الاعتداء العسكري المغربي بالكركرات

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 08:52     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

جنيف - أدانت لجان سويسرية مساندة للشعب الصحراوي " بشدة" يوم الخميس الاعتداء العسكري المغربي على متظاهرين صحراويين عزل بالمنطقة العازلة الكركرات.

في بيان لها, أكدت لجنة المساندة للشعب الصحراوي و الجمعية من أجل استفتاء حر و منتظم بالصحراء الغربية و المكتب الدولي لاحترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية أن " اللجان الموقعة تدين بقوة الاعتداء العسكري المغربي بالكركرات و الذي يشكل انتهاكا لوقف اطلاق النار الموقع عليه في سنة 1991 بين طرفي النزاع جبهة البوليسار و المغرب .

و ذكرت المنظمات غير الحكومية الثلاثة أن " المدنيين الصحراويين أغلقوا منذ أكتوبر مركز العبور غير القانوني بهذه المنطقة الواقعة على الحدود الموريتانية احتجاجا على استمرار احتلال المغرب لجزء كبير من الأراضي الصحراوية و ضد استعمال هذا المعبر بغرض نهب ثروات هذا البلد".

كما أوضحت ذات اللجان " أنه حان الوقت بالنسبة لمنظمة الامم المتحدة و أمينها العام و مجلس الأمن و قيادة مينورسو أن تأخذ في الحسبان الوضع السائد هناك و تأخذ القرارات الضرورية : التصريح علنية بأن المغرب لا سيادة له على الصحراء الغربية التي يحتلها منذ 45 سنة و التنظيم الفوري للاستفتاء حول تقرير المصير الذي يجب أن يشكل أولوية بالنسبة لمجلس الأمن و بالتالي مينورسو".

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ولأن مينورسو ليست لها مهمة حماية السكان المدنيين فقد دعت اللجان الموقعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتوجه فورا الى الصحراء الغربية المحتلة من اجل تدخل انساني .

من جهة أخرى, أشارت هذه اللجان الى أن " المجلس الفيدرالي السويسري قد حدد ضمن استراتيجيته (منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا 2021_2024) النزاع في الصحراء الغربية كمصدر لعدم الاستقرار يجب ايجاد حل له مشيرا الى أن أولويته الأولى تكمن في السلام و الأمن و حقوق الانسان".

و استرسلت تقول " نفس النداء نوجهه للكنفدرالية السويسرية حتى تقترح نواياها الحسنة و تلتقي فورا بالطرفين: جبهة البوليساريو و المغرب".

كلـمات مفتـاحيــة :
لجان سويسرية تدين " بشدة" الاعتداء العسكري المغربي بالكركرات
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 08:52     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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