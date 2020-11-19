الاعتداء المغربي على الكركرات:لندن تدعو الى استئناف المسار الأممي

و قال السيد جايمس كليفرلي "نتابع عن كثب الوضع في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية"، مضيفا في ذات السياق "و عليه ندعو كل الأطراف الى تجنب تصعيد جديد و العودة في أقرب وقت إلى المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة بغية الوصول إلى حل سياسي مستدام لشعب الصحراء الغربية".
للتذكير فقد شن المغرب يوم الجمعة الماضي هجمة عسكرية على مدنيين صحراويين متظاهرين في منطقة الكركرات منذ 21 اكتوبر المنصرم مطالبين بالغلق النهائي للثغرة غير الشرعية التي قام بها المغرب في جدار العار.
و كانت العديد من المنظمات قد نددت بهذا الاعتداء الجبان واصفة العملية العسكرية بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة.