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الاعتداء المغربي على الكركرات:لندن تدعو الى استئناف المسار الأممي

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 19:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات

لندن - دعا الوزير المنتدب المكلف بالشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى وزير الشؤون الخارجية البريطاني، جايمس كليفرلي كل الاطراف الى "تجنب تصعيد جديد" بعد الاعتداء العسكري المغربي ضد المدنيين الصحراويين بالكركرات والعودة في اقرب وقت ممكن الى المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.

و قال السيد جايمس كليفرلي "نتابع عن كثب الوضع في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية"، مضيفا في ذات السياق "و عليه ندعو كل الأطراف الى تجنب تصعيد جديد و العودة في أقرب وقت إلى المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة بغية الوصول إلى حل سياسي مستدام لشعب الصحراء الغربية".

للتذكير فقد شن المغرب يوم الجمعة الماضي هجمة عسكرية على مدنيين صحراويين متظاهرين في منطقة الكركرات منذ 21 اكتوبر المنصرم مطالبين بالغلق النهائي للثغرة غير الشرعية التي قام بها المغرب في جدار العار.

و كانت العديد من المنظمات قد نددت بهذا الاعتداء الجبان واصفة العملية العسكرية بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة.

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الاعتداء المغربي على الكركرات:لندن تدعو الى استئناف المسار الأممي
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 19:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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