هجومات مكثفة للجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) - شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الأربعاء واليوم الخميس هجومات مكثفة استهدفت معاقل قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف جدار الذل والعار، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الصحراوية في بلاغها العسكري رقم (07).

وذكرت وزارة الدفاع الصحراوية أن "مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأماجد شنوا هجمات ضارية على طول جدار الذل والعار"، مشيرة الى انه وخلال ليلة امس الاربعاء "تحولت مخابئ جنود الاحتلال الى أهداف مباشرة لضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذي واصل نهار اليوم دك معاقل الغزاة الجبناء محولا مساحات شاسعة من جدار الذل الى حفر ملتهبة بفعل القصف المتواصل".

وبحسب البلاغ العسكري فقد أحدثت الهجومات المكثفة التي نفذتها وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي يوم أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس "أضرارا بالغة في دفاعات العدو".

إقرأ أيضا: تواصل ضربات مقاتلي الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي مخلفة أضرارا معتبرة وطال القصف أمس الاربعاء - وفق البلاغ - القوات المغربية بقطاع أم أدريكة.

كما شنت وحدات الجيش الصحراوي قصف مركز اليوم استهدف تخندقات جنود الاحتلال في قطاع حوزة ومخابئ بقطاع الفرسية وقطاع أم أدريكة الذي تعرض مرتين لقصف عنيف.