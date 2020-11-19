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هجومات مكثفة للجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 19:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
هجومات مكثفة للجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل الصورة: موقع وكالة الأنباء الصحراوية

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) - شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الأربعاء واليوم الخميس هجومات مكثفة استهدفت معاقل قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف جدار الذل والعار، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الصحراوية في بلاغها العسكري رقم (07).

وذكرت وزارة الدفاع الصحراوية أن "مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأماجد شنوا هجمات ضارية على طول جدار الذل والعار"، مشيرة الى انه وخلال ليلة امس الاربعاء "تحولت مخابئ جنود الاحتلال الى أهداف مباشرة لضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذي واصل نهار اليوم دك معاقل الغزاة الجبناء محولا مساحات شاسعة من جدار الذل الى حفر ملتهبة بفعل القصف المتواصل".

وبحسب البلاغ العسكري فقد أحدثت الهجومات المكثفة التي نفذتها وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي يوم أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس "أضرارا بالغة في دفاعات العدو".

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وطال القصف أمس الاربعاء - وفق البلاغ - القوات المغربية بقطاع أم أدريكة.

كما شنت وحدات الجيش الصحراوي قصف مركز اليوم استهدف تخندقات جنود الاحتلال في قطاع حوزة ومخابئ بقطاع الفرسية وقطاع أم أدريكة الذي تعرض مرتين لقصف عنيف.

وأكدت الوزارة في بلاغها العسكري ان "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسلة تواصل دك معاقل العدو وتخندقاته على طول جدار الذل والعار".

 

آخر تعديل على الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 20:18
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هجومات مكثفة للجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 19:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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