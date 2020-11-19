Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لجان سويسرية تدين ب"شدة" العدوان المغربي في الكركرات

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 18:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات

جنيف - أدانت لجان سويسرية مساندة للشعب و القضية الصحراوية، ب"شدة" العدوان العسكري المغربي في المنطقة العازلة بالكركرات، ضد متظاهرين صحراويين سلميين، داعية الهيئات الأممية للنظر في الوضع على وجه السرعة واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص.

وفي بيان مشترك، نددت كل من "لجنة دعم الشعب الصحراوي"، و"جمعية استفتاء حر وعادل في الصحراء الغربية" و"المكتب الدولي لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" السويسرية، أمس الأربعاء، ب"العدوان العسكري المغربي على الكركرات ،الذي يشكل خرقا خطيرا لوقف إطلاق النار الموقع عام 1991 بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو)".

وأكدت أن "الوقت قد حان للأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن وقيادة المينورسو للنظر في الوضع على وجه السرعة، واتخاذ القرارات اللازمة، من خلال التأكيد على أن المغرب لا يتمتع بأي سيادة على الصحراء الغربية التي احتلها منذ 45 عاما، ومن خلال الاستئناف الفوري لتنظيم استفتاء تقرير المصير، الذي لابد ن يصبح من أولويات مجلس الأمن، وبالتالي من أولويات بعثة المينورسو".

وأشار البيان، إلى أن "قوات الاحتلال المغربية تقمع بعنف السكان المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، الذين يعتصمون بطريقة سلمية، مثلما هو الحال بالنسبة للاجئين الصحراويين، لمساندة المقاتلين الصحراويين ضد العدوان المغربي".

وبما أن بعثة المينورسو لا تملك أي تفويض لحماية السكان المدنيين - يضيف ذات المصدر - فإن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة للتوجه فورا إلى الصحراء الغربية المحتلة للتدخل الإنساني هناك، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الإنساني الدولي".

وذكّرت اللجان السويسرية الموقعة على هذا البيان بأن "المجلس الاتحادي السويسري قد حدد في استراتيجيته للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021-2024 التي تم نشرها مؤخرا، الصراع في الصحراء الغربية، كمصدر لزعزعة الإستقرار والذي يجب أن يجد حلا له، كما أكد أن أولويته هي السلام والأمن وحقوق الإنسان".

وفي هذا السياق، وجهت دعوة إلى الكونفدرالية السويسرية "للقيام بمساعي حميدة من خلال الاجتماع بسرعة مع الطرفين ممثلين في جبهة البوليساريو (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي) والمغرب.

وفي الختام، استنكرت اللجان إنشاء المملكة المغربية التي "تحتل أراضي الصحراء الغربية بالقوة منذ أكثر من 40 عاما"، لممر غير شرعي في منطقة الكركرات، في مخالفة صارخة لخطة السلام التي أعقبت وقف إطلاق النار، وكذا الاتفاقات العسكرية بين جبهة البوليساريو والمغرب.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
لجان سويسرية تدين ب"شدة" العدوان المغربي في الكركرات
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 18:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.19

إطلاق العملية التطوعية الثانية لخياطة الكمامات لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية

20.11.19

عطار يدعو إلى بذل جهد موحد من أجل مواجهة تحديات الطاقة في إفريقيا

20.11.19

الرابطة الأولى ( تحضيرات): تعادل شباب قسنطينة وأهلي برج بوعريريج وديا (0-0)

20.11.19

لجان سويسرية تدين ب"شدة" العدوان المغربي في الكركرات

20.11.19

وفاق سطيف: إبرام اتفاقية لاستغلال وحدة المبيت والاسترجاع بمركب 8 ماي 1945

20.11.19

مجلس الأمة: لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تستمع لعرض وزير المالية حول مشروع قانون…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات

20.11.17

بريد الجزائر : السيولة ستكون متوفرة في جميع المراكز عبر التراب الوطني

20.11.16

وهران : ندوة وطنية حول "الأمير عبد القادر الجزائري مسيرة جهاد وتضحية في حياة أمة"