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المغرب: العثور على جثة القنصل الفرنسي داخل مقر القنصلية بطنجة واستنفار أمني كبير بالمكان

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 16:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات

طنجة - عثر صباح اليوم الخميس، على جثة القنصل الفرنسي، دينيس فرنسوا، داخل مقر إقامته داخل القنصلية الفرنسية بمدينة طنجة بالمغرب، الأمر الذي أحدث استنفارا أمنيا كبيرا بالقنصلية.

وذكرت تقارير إعلامية أن المعطيات الأولية تشير إلى "انتحار القنصل، حيث عثر عليه معلقا بحبل داخل مقر إقامته، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام عن سبب الانتحار".

ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة، أن هذا القنصل، كان قد طلب مؤخرا إعفائه من مهامه، بعد فترة قصيرة من تعيينه خلفا للقنصل السابق، تيري فلات، مشيرة إلى انه لم يمض على تعيينه قنصلا بطنجة للجمهورية الفرنسية سوى شهرين، وسبق له أن تقدم بطلب اعفائه من مهامه لكن وزارة الخارجية الفرنسية رفضت طلبه.

ويشهد محيط القنصلية استنفارا أمنيا كبيرا، وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا عاجلا لتحديد ملابسات هذه الواقعة داخل قنصليتها بطنجة.

 

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المغرب: العثور على جثة القنصل الفرنسي داخل مقر القنصلية بطنجة واستنفار أمني كبير بالمكان
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 16:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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