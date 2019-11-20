قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 400 طفل فلسطيني منذ بداية العام الجاري

رام الله - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 400 طفل فلسطيني تقل أعمارهم عن (18 عاما) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني- في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" يوم الخميس - أن نحو 170 طفلا فلسطينيا يعتقلهم الاحتلال الاسرائيلي ويحتجزهم في ثلاثة سجون مركزية هي "مجدو وعوفر والدامون".

وجاء التقرير بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام وهو التاريخ ذاته الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية إعلان حقوق الطفل عام 1959, واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.

وذكر المصدر ذاته أن سلطات الاحتلال مستمرة في تنفيذ عمليات اعتقال الأطفال وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية بحقهم رغم استمرار انتشار فيروس "كورونا المستجد", حيث يواجه الأسرى الأطفال عملية عزل مضاعفة , وحرموا من زيارة عائلاتهم ومحاميهم لاسيما في الأشهر الأولى من انتشار الوباء.

ومنذ عام 2015, شهدت قضية الأسرى الأطفال, تحولات ما زالت مستمرة, خاصة في فترة هبة القدس, منها إقرار سلطات الاحتلال للقوانين العنصرية, والتوجه نحو مشاريع قوانين, تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال, وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات, وحتى الحكم المؤبد ومنذ 2015 ولغاية أكتوبر من العام الجاري وصلت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف.

ويواجه الأطفال خاصة في مدينة القدس المحتلة, عمليات اعتقال ممنهجة كانت لها آثار كارثية على مصيرهم, عبر سياسات ممنهجة لتدمير بنية المجتمع المقدسي, ومنها استهداف الأسرى الأطفال, بسياسة "الحبس المنزلي" التي طالت عبر السنوات الماضية المئات من الأسرى الأطفال, وشكلت أخطر السياسات التي فرضتها عليهم, وذلك بتحويل بيوتهم إلى سجن.

ودعا نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية, ببذل جهود جدية لحماية الأطفال الفلسطينيين وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وإلزام الاحتلال بجملة الاتفاقيات والقوانين الخاصة بحماية الأطفال.