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لافروف يشدد على ضرورة حل النزاع في الصحراء الغربية من خلال القانون الدولي

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 13:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات

موسكو - جدد وزير الخارجية الروسي, سيرغي لافروف, التأكيد على موقف روسيا المبدئي لحل النزاع في الصحراء الغربية على أساس مبادئ القانوني الدولي وذلك في أعقاب العدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الرباط وجبهة البوليساريو في 1991.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية , مساء امس الاربعاء, أن لافروف - وفي مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي - طالب بضرورة العمل "لتعزيز نظام وقف إطلاق النار ونزع فتيل التوتر الذي نشأ في الأيام القليلة الماضية في منطقة الكركرات منزوعة السلاح".

وشن المغرب عدوانا عسكريا يوم الجمعة الماضي ضد المتظاهرين المدنيين السلميين في منطقة الكركرات منزوعة السلاح في أقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية المحتلة, في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في 1991.

وجدد وزير الخارجية الروسي - خلال اللقاء - التأكيد على موقف روسيا المبدئي لحل النزاع في الصحراء الغربية "حصريا بالطرق السياسية والدبلوماسية على أساس مبادئ القانوني الدولي معترف به دوليا" والقائم على ضرورة التسوية من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

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لافروف يشدد على ضرورة حل النزاع في الصحراء الغربية من خلال القانون الدولي
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 13:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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