الجزائر- أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني يوم الأربعاء, ان الشعب الصحراوي لم يبحث عن الحرب انما فرضت عليه, مجددا دعم حزبه كقوة سياسية لحق تقرير مصير واستقلال الصحراء الغربية تطبيقا للقرارات الأممية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأضاف زيتوني, خلال إجتماع مع وفد من جبهة البوليساريو بحضور سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر عبد القادر طالب عمر, في مقر الحزب بالجزائر العاصمة, أن "الكل بات يعلم ان سبب عدم الإستقرار في المنطقة يعود الى إستمرار الإنتهاكات والتحرشات التي يمارسها المغرب ضد جيرانه و التي يسعى من خلالها الى زرع الفتنة وزعزعة الامن في المنطقة".

وأبرز الامين العام للحزب, أن "هذه الانتهاكات ظهرت جليا من خلال خرقه وعدم احترامه المستمر للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وأخيرا نقضه لاتفاق وقف اطلاق انار الموقع بينه وبين جبهة البوليساريو في 1991".

وذكر بأن "موقف الحزب ما هو الا إنعكاس لموقف كل الشعب الجزائري الذي كان ولازال يساند ويدعم كل قضايا التحررية العادلة في العالم وهذا تماشيا أيضا مع مبادئ ثورته المجيدة" .

ودعا الامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالمناسبة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لتحمل كل مسؤولياتهم من أجل "وضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي الذي فرضت عليه حرب لم يكن يريدها ولم يبحث عنها" من خلال قرارات صارمة وفورية تفضي الى التوجه لتطبيق المهام الذي انشأت من اجلها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والاسراع في تعيين مبعوث اممي جديد خلفا لهورست كوهلر المستقيل في مايو 2019, لإستئناف العملية السياسية.

كما وجه بالمناسبة دعوة الى الإتحاد الإفريقي لتحمل من جهته "مسؤوليته والضغط على المغرب للتراجع عن إنتهاكاته للقانون التأسيسي للمنظمة الافريقية".

وندد السيد زيتوني, من جهة اخرى "بتوجه بعض الدول الى دعم الانتهاكات المغربية حيث ذهب البعض منها الى فتح قنصليات في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية", مؤكدا أن "هذه الخطوات المخزية جاءت خدمة لأجندات اجنبية استعمارية" وسيسجلها التاريخ لتبقى وصمة عار للأجيال الصاعدة.

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وكشف السيد زيتوني, في اللقاء ان النقاش جار مع الطرف الصحراوي من أجل "خلق توأمة بين الحزب التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة البوليساريو كحزب سياسي من أجل تبادل الافكار والتجارب حول النضال السياسي وكذا التضامن وغيرها من المسائل الثنائية".

أما سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر عبد القادر طالب عمر, فأكد في كلمة له ان الوقائع اليوم تغيرت في الميدان بعد ردة فعل الطرف الصحراوي الذي انتقل في تعامله مع الاحداث من حالة الجمود والانتظار التي ميزت نضاله طيلة الاعوام الماضية الى الحركية والحماس وفتح الافاق جديدة نحو افتكاكه حقوقه.

ولفت السفير, إلى أن الشعب الصحراوي أبدى اكثر من أي وقت مضى "استعداده للتضحية" والذي تجلى كما قال من خلال "التوافد الكبير للشعب الصحراوي لا سيما الشباب منهم على المدارس العسكرية من اجل التدريب والتعداد للالتحاق بالصفوف الامامية للكفاح المسلح".

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي, إن "تغير الاستراتيجية الميدانية دفعت بالجانب المغربي اليوم الى التفكير مليا واعادة ترتيب أوراقه من خلال دفعه بالأمور نحو وقف إطلاق النار" غير أنه جدد التأكيد في هذا المقام على "عزم الشعب الصحراوي وقيادته على مواصلة درب الكفاح المسلح الى غاية الاعتراف بحقه في تقرير المصير", لافتا الى ان الصحراويين "الذين نفذ صبرهم لن ينخدعوا هذه المرة ولن ينتظروا الوهم كما فعلوا ذلك لسنوات".

وفي تدخل له دعا رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, سعيد العياشي, الطبقة السياسية في الجزائر الى السهر على التضامن مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتقوية الجبهة الداخلية, لا سيما وأن الجزائر كما قال "مهددة" بعد ان قرعت طبول الحرب على حدودها.

واعتبر السيد العياشي, الخرق المغربي لوقف اطلاق النار الموقع عليه في سبتمبر 1991 تحد اخر للأمم المتحدة, وتعنت يهدد الامن و السلم في المنطقة, مشيرا الى انه "من حق الطرف الصحراوي ان يتخذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة الكفيلة بحماية المدنيين الصحراويين لا سيما وأن الحق في المقاومة حق شرعي يساوي الحق في الكرامة" وهو ما -اعتبره العياشي- "أكبر من الحق في الحياة".

اما ممثلة شبكة الصحفيين الجزائريين المساندين لنضال الشعب الصحراوي, كريمة بنور, فأكدت من جهتها أنه في ظل الحرب الاعلامية والتعتيم الذي يفرضه المغرب على الصحراويين والمناضلين مع القضية في الاراضي الصحراوية المحتلة, فإنه بات من الضروري خلق ديناميكية اعلامية جديدة لرفع الحصار وتنوير الراي العام على المستوى الجهوي والاقليمي والدولي.