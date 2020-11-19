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تواصل ضربات مقاتلي الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي مخلفة أضرارا معتبرة

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 09:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
تواصل ضربات مقاتلي الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي مخلفة أضرارا معتبرة

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة)  - أعلن جيش التحرير الشعبي الصحراوي يوم الأربعاء أن وحدات الجيش نفذت يومي الثلاثاء و الأربعاء هجومات مكثفة "استهدفت معاقل قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف جدار الذل العار, مخلفة أضرارا معتبرة في صفوف العدو".

و بحسب البلاغ العسكري رقم 06 الصادر اليوم عن  وزارة الدفاع الصحراوي, بثته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) انه "خلال يوم أمس ونهار اليوم كانت قوات الاحتلال المغربي على موعد مع ضربات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين, وقد إستهدفت هذه الهجومات موقعين للعدو في قطاع الفرسية و المواقع العدو المتمركزة في قطاع أمكالا".

وأشار البلاغ إلى أن قصف اخ مركز "إستهدف مواقع العدو في قطاع السمارة" وقصف استهدف "مركز لمواقع العدو في قطاع البكاري".

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وأبرز البيان أن "أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصلون هجوماتهم المظفرة مستهدفين جحور جنود الاحتلال على طول جدار الذل والعار".

آخر تعديل على الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 10:08
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تواصل ضربات مقاتلي الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي مخلفة أضرارا معتبرة
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 09:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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