حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه : خبراء جزائريون يشاركون في دورة تدريبية افتراضية للألسكو -

مالية : بن عبد الرحمان يتطرق مع سفير اسبانيا بالجزائر الى العلاقات الاقتصادية الثنائية -

تواصل ضربات مقاتلي الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي مخلفة أضرارا معتبرة -

لقاح فايزر/بايونتيك فعال بنسبة 95 في المائة وفق النتائج الكاملة للتجربة السريرية -

وزارة التربية تقرر توحيد برمجة الحصص لمختلف المواد التعليمية في جميع المؤسسات عبر الوطن -

صناعة : الوزارة ستتدخل من أجل تسهيل دخول الخبراء الأجانب الى الجزائر لصالح المتعاملين المحليين -

سلطات الاحتلال المغربي تمنع المناضلة الحقوقية اميناتو حيدار من السفر الى جزر الكناري -

سكنات عدل: إستكمال توزيع 30 ألف وحدة على المستوى الوطني نهاية السنة الجارية -

اعلان كامل تراب الجمهورية الصحراوية منطقة حرب مفتوحة محظورة لأي نشاط -

اجتماع الحكومة : عدة قطاعات محور الدراسة -

خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية يهدد الأمن و السلم العالميين -

الرابطة الأولى - 2020-2021: مدوار متفاجئ من تغير مواقف بعض الأندية من نظام المنافسة -

السيد شيخي يستعرض مع أعضاء من المنظمة الوطنية للمجاهدين ملفات تخص الذاكرة والتاريخ -

ألعاب القوى: البطولة الافريقية من 1 الى 5 يونيو 2021 بوهران -

مجلس الأمة يضبط الجدول الزمني لأشغاله للفترة من 23 الى 26 نوفمبر -

حوادث المرور: وفاة 16 شخصا و إصابة 351 أخرا بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع -

كورونا: 1038 إصابة جديدة، 627 حالة شفاء و 20 وفاة -

المغرب بصدد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بالأراضي الصحراوية المحتلة -

رياضة/ الجزائر- وباء: وزارة الشباب والرياضة تضع اجراءات وقائية جديدة -