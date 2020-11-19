تواصل ضربات مقاتلي الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي مخلفة أضرارا معتبرة

و بحسب البلاغ العسكري رقم 06 الصادر اليوم عن وزارة الدفاع الصحراوي, بثته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) انه "خلال يوم أمس ونهار اليوم كانت قوات الاحتلال المغربي على موعد مع ضربات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين, وقد إستهدفت هذه الهجومات موقعين للعدو في قطاع الفرسية و المواقع العدو المتمركزة في قطاع أمكالا".
وأشار البلاغ إلى أن قصف اخ مركز "إستهدف مواقع العدو في قطاع السمارة" وقصف استهدف "مركز لمواقع العدو في قطاع البكاري".
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وأبرز البيان أن "أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصلون هجوماتهم المظفرة مستهدفين جحور جنود الاحتلال على طول جدار الذل والعار".