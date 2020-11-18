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سلطات الاحتلال المغربي تمنع المناضلة الحقوقية اميناتو حيدار من السفر الى جزر الكناري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 20:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرات
سلطات الاحتلال المغربي تمنع المناضلة الحقوقية اميناتو حيدار من السفر الى جزر الكناري

العيون المحتلة - أعلنت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي, اميناتو حيدار, اليوم الأربعاء, ان سلطات الاحتلال المغربي قامت بمنعها من السفر من مدينة العيون المحتلة نحو جزر الكناري, بحجج واهية, منددة بالتصعيد ضد المناضلين الحقوقيين الصحراويين.

و قالت حيدر في تسجيل مرئي نشرته على صفحتها على "فايسبوك", إن سلطات الإحتلال المغربي قامت بمنعي في مطار مدينة العيون المحتلة عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية من السفر الى جزر الكناري."

واوضحت المناضلة الحقوقية الصحراوية, "كنت برفقة ابني محمد الذي يحمل الجنسية الاسبانية تم السماح له بالسفر, و انا تم منعي", مؤكدة أن "دولة الاحتلال تعود إلى منع الحقوقيين الصحراويين من السفر الى الخارج بحجج واهية, حيث طلبوا فحص طبي, رغم انه لا يوجد قانون يفرضه قبل 23 نوفمبر, لان الدولة الإسبانية ستفرض هذا الإجراء بداية من هذا التاريخ".

وتابعت تقول, "سلطات الاحتلال تصعد ضد مناضلي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.. و احتج و اقولها علانية, جهارا نهارا, انا ضد الاحتلال المغربي و اطالب بجلاء قواته, و استقلال الدولة الصحراوية شاؤوا او أبوا".

 

 

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سلطات الاحتلال المغربي تمنع المناضلة الحقوقية اميناتو حيدار من السفر الى جزر الكناري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 20:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرة   شارك

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