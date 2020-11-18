ألمانيا تلح على تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية

كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين تطرح انشغالاتها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية -

جنوب إفريقيا: الجمهورية الصحراوية حقيقة دولية لا يمكن تجاوزها -

أوبك +: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ 90ر5 مليون برميل يوميا في 2021 -

وزير المالية و السفيرة الألمانية يستعرضان العلاقات الاقتصادية و المالية بين البلدين -

العدوان المغربي بالكركرات: مجلس الأمن وقع رهينة -

اتفاق أوبيب+ : ضرورة الالتزام بالتعهدات والتكيف مع تطور السوق البترولية -

فيروس كورونا: الدعوة إلى فتح هياكل خاصة بالصحة وغيرها -

المدير العام للأمن الوطني يستعرض مع سفير بريطانيا بالجزائر سبل تعزيز التعاون بين البلدين -

شنين: الجزائر مستهدفة لمواقفها المبدئية التي لا تحيد عنها -

تواصل ضربات الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي مخلفة أضرارا بشرية ومادية -

الرابطة الأولى (تحضيرات): فوز مولودية الجزائر وديا على اتحاد بسكرة 3-0 -

الجزائر-هولندا: اتفاق على تشجيع التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي -

الحكومة الصحراوية: ارتباك دولة الاحتلال بعد تلقيها ضربات متواصلة على يد مقاتلي جيش التحرير الصحراوي -

مشروع قانون المالية 2021: المصادقة على عدة تعديلات ومواد جديدة -

جائزة بوسكاش لأجمل هدف: الصحافة الاسبانية تصنف الجزائري محرز من بين أكبر المرشحين -

القناة الاخبارية الأمريكية سي أن أن تبدي اهتماما بالوضع المقلق في منطقة الكركرات -

مشروع قانون المالية لسنة 2021: الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن -

كورونا : 1002 إصابة جديدة، 611 حالة شفاء و 18 وفاة -

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي الكولزا بالجزائر -