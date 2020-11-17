Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شبكة الصحفيين الجزائريين: المغرب مطالب بفتح المدن الصحراوية المحتلة للصحافة العالمية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 19:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 61 مرات

الجزائر - طالبت شبكة الصحفيين الجزائريين المساندين للشعب الصحراوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر، المغرب بفتح المجال أمام الصحافة العالمية، لنقل حقيقة ما يجري في المدن الصحراوية المحتلة، و ما تعيشه منطقة الكرارات بعد العدوان العسكري المغربي الجمعة الماضي.

وأوضح منسق الشبكة، مصطفى ايت موهوب، في مداخلة له خلال الندوة التضامنية التي نظمتها الشبكة، أن "هناك شح في الصورة التلفزيونية حول ما يقع في المنطقة، و الكل يعلم ان الخبر عندما يكون مدعوم بالصورة هو خبر يقين و مقنع، كون قيمة الصورة في توثيق الحقائق كبيرة جدا".

واستنكر الاعلامي ايت موهوب، ممارسات النظام المغربي من خلال التعتيم على حقيقة ما يجري هناك، والغلق الكامل على الصحفيين خلال اداء عملهم"، مستدلا في ذلك، بما حدث مع مراسل وكالة الانباء الاسبانية الذي تم طرده.

واضاف، "من المؤسف ان المغرب لا يسمح الا بدخول الاعلاميين الموالين له، و هذا يتنافى مع الحق في المعلومة، لتنوير الراي العام بحقيقة ما يحدث هناك".

ولفت الى ان التعتيم الاعلامي يطال ايضا، ما يحدث في المخيمات الصحراوية، خاصة مع جائحة كورونا، مشيرا الى ان ما يحدث في المناطق المحررة، عكس ما يقوم به المغرب،حيث يتواجد حاليا 15 صحفي، لنقل الوضع هناك.

ويرى رئيس الشبكة، ان" الكثير من المنابر الاعلامية لم تكن محايدة في تغطية ما حدث في منطقة الكرارات، لحسابات سياسية و مصلحية، باستثناء اصوات قليلة".

ويتساءل في سياق متصل، لماذا يتكلم الاعلام الموالي للنظام المغربي عن الثغرة  التجارية غير القانونية، و ينسى جدار العار على طول 2744 كلم، بما فيه من الغام، ما بين 7 ال 9 مليون لغم، ولماذا لا يتحدث عن ما يسمى برتوكول اسلو، و اتفاقية اتاوة حول منع الالغام، و يتحدث عن الغام الصحراوين التي تم تحطيمها ،رغم ان الدولة الصحراوية وقعت على اتفاقية جنيف 2005.

واعتبر ذات المتحدث، أن "عودة الجيش الصحراوي للعمل المسلح سيفتح العديد من القضايا، التي تقف وراءها بعض القوى، من بينها فرنسا التي تساعد المغرب في التملص من الالتزامات الدولية".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
شبكة الصحفيين الجزائريين: المغرب مطالب بفتح المدن الصحراوية المحتلة للصحافة العالمية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 19:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 61 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.19

الاعتداء المغربي على الكركرات:لندن تدعو الى استئناف المسار الأممي

20.11.19

الصحافة الألمانية تسلط الضوء على حالة التوتر في الصحراء الغربية

20.11.19

برنامج عمل بالشراكة مع اليونيسيف للتكفل بالطفولة المبدعة في الجزائر

20.11.19

هجومات مكثفة للجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل

20.11.19

مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بسطيف يقدم مساعدات طبية لمستشفى جيجل

20.11.19

فلاحة: خارطة الطريق الجديدة تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني وتقليل الواردات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات

20.11.17

بريد الجزائر : السيولة ستكون متوفرة في جميع المراكز عبر التراب الوطني

20.11.16

وهران : ندوة وطنية حول "الأمير عبد القادر الجزائري مسيرة جهاد وتضحية في حياة أمة"